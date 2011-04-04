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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 лип, 2025 13:15
Amethyst
Так, у нас війна, але шо ж було до цього 30 років?!
Не було:
- військового збору
Було:
- зп в конвертах практично всюди, де зп більше 2 мінімалок
Всюди ФОПи (по типу долярека), які в казну копійки, а самі за 2-3 роки на китайських тапках купляли чергову квартиру (вже під оренду). . При цьому військовий жив все життя на орендних хатах і мав грошей виключно на їжу .
Особисто я лише на фінансовому форумі (тут) дізнався, що 2000-ні до 2008 року (до девалу) були жирні. Не було в армії ніяких жирних років. Навіть у супер профі, льотчиків інструкторів. Всі розбігались куди могли.
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Hotab
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Додано: Нед 27 лип, 2025 13:47
Hotab написав:
Не було в армії ніяких жирних років. Навіть у супер профі, льотчиків інструкторів.
Ну так, бути офіцером дуже добре, коли немає війни... а от коли війна, то хоч вішайся. Хоча завжди вистачає і пота і крові ((
І я можу на прикладі своєї великої родини (5 сімей) порівняти статки, спосіб життя протягом 3..4 поколінь
Востаннє редагувалось Amethyst
в Нед 27 лип, 2025 14:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 13:55
Amethyst
Ну так, бути офіцером дуже добре, коли немає війни... а от коли війна, то хоч вішайся. Хоча завжди вистачає і пота і крові ((
офіцером в українській армії добре не було ніколи. Завжди на грані виживання і можливо Ланос в кредит. Зараз трохи краще, але вже з прямим ризиком загинути.
А оті інструктори зразку 2008 року, які не відчували і близько отих ваших «жирного 2008го», якраз з нуля вчили літати тих, кому зараз 30-35 років, і хто зараз навчається (вже вивчився ) на F-16 та інші Міражі.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 14:18
Hotab Прапорщикам на зав.майном й генералам - досить непогано
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Visky
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Додано: Нед 27 лип, 2025 14:25
Visky написав:Hotab
Прапорщикам на зав.майном й генералам - досить непогано
Можливо. Але це дуже малий відсоток від загальної чисельності
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