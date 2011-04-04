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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1908190919101911

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:15

Amethyst


Так, у нас війна, але шо ж було до цього 30 років?!

Не було:
- військового збору
Було:
- зп в конвертах практично всюди, де зп більше 2 мінімалок
Всюди ФОПи (по типу долярека), які в казну копійки, а самі за 2-3 роки на китайських тапках купляли чергову квартиру (вже під оренду). . При цьому військовий жив все життя на орендних хатах і мав грошей виключно на їжу .
Особисто я лише на фінансовому форумі (тут) дізнався, що 2000-ні до 2008 року (до девалу) були жирні. Не було в армії ніяких жирних років. Навіть у супер профі, льотчиків інструкторів. Всі розбігались куди могли.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Hotab написав:Не було в армії ніяких жирних років. Навіть у супер профі, льотчиків інструкторів.
Ну так, бути офіцером дуже добре, коли немає війни... а от коли війна, то хоч вішайся. Хоча завжди вистачає і пота і крові ((
І я можу на прикладі своєї великої родини (5 сімей) порівняти статки, спосіб життя протягом 3..4 поколінь :wink:
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 27 лип, 2025 14:03, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:55

Amethyst

Ну так, бути офіцером дуже добре, коли немає війни... а от коли війна, то хоч вішайся. Хоча завжди вистачає і пота і крові ((

офіцером в українській армії добре не було ніколи. Завжди на грані виживання і можливо Ланос в кредит. Зараз трохи краще, але вже з прямим ризиком загинути.
А оті інструктори зразку 2008 року, які не відчували і близько отих ваших «жирного 2008го», якраз з нуля вчили літати тих, кому зараз 30-35 років, і хто зараз навчається (вже вивчився ) на F-16 та інші Міражі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:18

Hotab Прапорщикам на зав.майном й генералам - досить непогано
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:25

  Visky написав:Hotab Прапорщикам на зав.майном й генералам - досить непогано

Можливо. Але це дуже малий відсоток від загальної чисельності
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Презумпція не невинуватості . А оптимізація податків це те що роблять всі і завжди.
Саме словосполучення зарплата військовим у час війни для мене абсурдне! Звісно я отримаю ше більшу кількість Хейту, Але це (зарплата військовим) парадокс Сучасної війни в Україні. Мій дід який мав дві спроби втечі з німецького полону, як і мій прадід який загинув у другій світовій війні зарплату не отримували. Тому питання донатів військовим виглядає теж дивним - у другій світовій прабабуся прадіусю привезла смачного поїсти у частину . Про якісь донати не йшлося , просто вся країна працювала на війну на заводах у три зміни і отримувала їжу часто в обмежених кількостсях , а продукти типу шоколад та інші смаколики взагалі по талонах. А цей абсурд коли працюють дорогі ресторани дискотеки , а у супермаркетах шоколад ікра та елітні продукти при тому що військові ще й отримують зарплату виглядає взагалі не як війна , а як якась нездорова прутня. Поки вся країна від дітей 15 років до жінок не мобілізується на заводи у три зміни за пайку їжі по талонах ми цю війну не виграємо . Поки ми будемо качати російську нафту через трубопровід по території України на суми в кілька млрд доларів в рік і отримувати за це від рф гроші - це абсурд, а не війна . Пояснюю хто служить або працює на критичних підприємтсвах отримує талони які може отоварити їжею першої необхідності та одягом, а інші підприємства які не належать до експорту, обороноздатності чи інфраструктури ( умовно водоканал залізниця електростанції) тупо хай закриваються і всіх у ВПК , на час війни ми маємо стати північною кореєю по більшості пунктів. А з такою прутнею як зараз коли люди мають право купувати валюту і щось крім продуктів першої необхідності та ще й інвестувати - рано чи пізно буде погано всім.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:49

yama

А оптимізація податків це те що роблять всі і завжди.


До чого тут «оптимізація», коли ти зп отримуєш в крипті, і тут не про оптимізацію, а про злочин. У вигляді обкрадання держави.
Тобто ти свинота хотіла б спокійно кататись і далі на смарті по Львову, а військові за пайку хліба мають твою сраку боронити? Ти сам не хочеш за пайку повоювати?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  yama написав:Саме словосполучення зарплата військовим у час війни для мене абсурдне!
см. https://epravda.com.ua/publications/2011/05/06/285037/
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 12:38

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