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Так, у нас війна, але шо ж було до цього 30 років?!
Не було: - військового збору Було: - зп в конвертах практично всюди, де зп більше 2 мінімалок Всюди ФОПи (по типу долярека), які в казну копійки, а самі за 2-3 роки на китайських тапках купляли чергову квартиру (вже під оренду). . При цьому військовий жив все життя на орендних хатах і мав грошей виключно на їжу . Особисто я лише на фінансовому форумі (тут) дізнався, що 2000-ні до 2008 року (до девалу) були жирні. Не було в армії ніяких жирних років. Навіть у супер профі, льотчиків інструкторів. Всі розбігались куди могли.
Hotab написав:Не було в армії ніяких жирних років. Навіть у супер профі, льотчиків інструкторів.
Ну так, бути офіцером дуже добре, коли немає війни... а от коли війна, то хоч вішайся. Хоча завжди вистачає і пота і крові (( І я можу на прикладі своєї великої родини (5 сімей) порівняти статки, спосіб життя протягом 3..4 поколінь
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 27 лип, 2025 14:03, всього редагувалось 2 разів.
Ну так, бути офіцером дуже добре, коли немає війни... а от коли війна, то хоч вішайся. Хоча завжди вистачає і пота і крові ((
офіцером в українській армії добре не було ніколи. Завжди на грані виживання і можливо Ланос в кредит. Зараз трохи краще, але вже з прямим ризиком загинути. А оті інструктори зразку 2008 року, які не відчували і близько отих ваших «жирного 2008го», якраз з нуля вчили літати тих, кому зараз 30-35 років, і хто зараз навчається (вже вивчився ) на F-16 та інші Міражі.
Презумпція не невинуватості . А оптимізація податків це те що роблять всі і завжди. Саме словосполучення зарплата військовим у час війни для мене абсурдне! Звісно я отримаю ше більшу кількість Хейту, Але це (зарплата військовим) парадокс Сучасної війни в Україні. Мій дід який мав дві спроби втечі з німецького полону, як і мій прадід який загинув у другій світовій війні зарплату не отримували. Тому питання донатів військовим виглядає теж дивним - у другій світовій прабабуся прадіусю привезла смачного поїсти у частину . Про якісь донати не йшлося , просто вся країна працювала на війну на заводах у три зміни і отримувала їжу часто в обмежених кількостсях , а продукти типу шоколад та інші смаколики взагалі по талонах. А цей абсурд коли працюють дорогі ресторани дискотеки , а у супермаркетах шоколад ікра та елітні продукти при тому що військові ще й отримують зарплату виглядає взагалі не як війна , а як якась нездорова прутня. Поки вся країна від дітей 15 років до жінок не мобілізується на заводи у три зміни за пайку їжі по талонах ми цю війну не виграємо . Поки ми будемо качати російську нафту через трубопровід по території України на суми в кілька млрд доларів в рік і отримувати за це від рф гроші - це абсурд, а не війна . Пояснюю хто служить або працює на критичних підприємтсвах отримує талони які може отоварити їжею першої необхідності та одягом, а інші підприємства які не належать до експорту, обороноздатності чи інфраструктури ( умовно водоканал залізниця електростанції) тупо хай закриваються і всіх у ВПК , на час війни ми маємо стати північною кореєю по більшості пунктів. А з такою прутнею як зараз коли люди мають право купувати валюту і щось крім продуктів першої необхідності та ще й інвестувати - рано чи пізно буде погано всім.
А оптимізація податків це те що роблять всі і завжди.
До чого тут «оптимізація», коли ти зп отримуєш в крипті, і тут не про оптимізацію, а про злочин. У вигляді обкрадання держави. Тобто ти свинота хотіла б спокійно кататись і далі на смарті по Львову, а військові за пайку хліба мають твою сраку боронити? Ти сам не хочеш за пайку повоювати?