|
|
|
ПАМʼЯТНІ МОНЕТИ - без нативних продажів та реклами
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Вів 22 лип, 2025 20:22
Вітання!
Нещодавно почав тільки збирати власну колекцію монет, о основному тільки з нейзельберу (оскільки коштів не так і багато
), наразі тільки є фул набір 24го року та 25го (ті що випускались звісно) ну і деякі 23го.
Хочу почути хто і скільки взагалі по часу скуповує монети НБУ, і яку по кількості маєте вже колекцію?
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 23 лип, 2025 19:40
Або наприклад, які у Вас є самі рідкісні монети?
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:07
UP^
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:12
aanonimovic594 написав:Або наприклад, які у Вас є самі рідкісні монети?
Ну це як спитати "а що у вас вдома є найціннішого".
Срібні монети НБУ якісь брали? Писанку? Новорічний подарунок?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36491
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8231 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 09 сер, 2025 19:01
Faceless написав:
aanonimovic594 написав:Або наприклад, які у Вас є самі рідкісні монети?
Ну це як спитати "а що у вас вдома є найціннішого".
Срібні монети НБУ якісь брали? Писанку? Новорічний подарунок?
На жаль, але знайомі писанку брали, а з поточним доходом нема можливості купувати срібні монети)
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 сер, 2025 20:32
aanonimovic594 написав: Faceless написав:
aanonimovic594 написав:Або наприклад, які у Вас є самі рідкісні монети?
Ну це як спитати "а що у вас вдома є найціннішого".
Срібні монети НБУ якісь брали? Писанку? Новорічний подарунок?
На жаль, але знайомі писанку брали, а з поточним доходом нема можливості купувати срібні монети)
Купляйте біметалеві або нейзельберові - вони часто ростуть в ціні - принцип - маленький тираж, цікава серія, тамподрук ітд.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10079
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1456 раз.
- Подякували: 1862 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 09 сер, 2025 22:07
BIGor написав: aanonimovic594 написав: Faceless написав:
Ну це як спитати "а що у вас вдома є найціннішого".
Срібні монети НБУ якісь брали? Писанку? Новорічний подарунок?
На жаль, але знайомі писанку брали, а з поточним доходом нема можливості купувати срібні монети)
Купляйте біметалеві або нейзельберові - вони часто ростуть в ціні - принцип - маленький тираж, цікава серія, тамподрук ітд.
Особливо ті що йдуть в серіях. Наприклад знаки зодіаку свого часу зробили Х10
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36491
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8231 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 09 сер, 2025 23:18
Faceless
та навіть фауна із тваринами, дуже великий Х дала
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 01:04
Я насправді збираю не з інвестиційною метою, мені вони подобаються самі по собі.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36491
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8231 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|137
|70375
|
|
|0
|5105
|
|
|1
|8780
|
|