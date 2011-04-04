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moveton написав:А тем временем в БСУ назревает реальная революция. Послезавтра вступает в силу постанова НБУ "Про затвердження Положення про відкритий банкінг в Україні". Это не то, чтобы резкая новость (вот, например, статья годичной давности), но и напоминают о ней мало. А ведь это то, что мы раньше и преставить не могли: доступ к банковскому процессингу будет не только через закрытые приложения банков, а и через открытые API. В новостях об этом приводят пример, что можно будет оплатить покупку совместно картами не только одного банка, как сейчас, а нескольких. Но это ж только очень частный случай. В теории, наконец-то становится можно создать универсальное приложение, где будут сведены счета и операции всех банков.
coulthard написав:Ви трохи відстали від життя - податкова зараз отримує дані про доходи щомісяця і десь через три тижні вони стають доступними для прегляду. Так що довідка за півроку доступна вже десь з 20 липня.
Это налоговая отстаёт, а не я. Справку да, можно запросить. А толку? Я 27го (или даже позже?) июля запрашивал - нет там дохода из моей полугодовой декларации ФОП. Хотя в кабинете налоговой видно, что она принята и даже, что налоги по ней уплачены. И не могу сказать, что это не правильно, учитывая, что я до 9 августа могу другую взамен прислать. Не знаю, может и положено сразу её в справку включать, но пока такого не наблюдаю.
Amethyst написав:А довідка ОК-7 так і оновлюється - раз у квартал
Hotab написав:У мене зараз за 7 місяць цифра вже є.
У меня тоже. Работодатель подаёт отчётность, платит ЕСВ - и через пару-тройку дней инфа за предыдущий месяц обновляется в эл.кабинете ПФУ и отображается, если взять ОК-7. Может это Дия тормозит? (или где щас можно ОК-7 брать?)
Driver написав:Работодатель подаёт отчётность, платит ЕСВ - и через пару-тройку дней инфа за предыдущий месяц обновляется в эл.кабинете ПФУ и отображается, если взять ОК-7. Может это Дия тормозит? (или где щас можно ОК-7 брать?)
Про OK-7 не скажу (в моём случае она не интересна), а справка о доходах с кабинета налоговой, которую я прям сейчас сгенерировал, включает в себя июньские выплаты по ОВГЗ. Возможно, что зарплата, о которой отчётность помесячная, тоже относительно оперативно добавляется. Но вот доход ФОП (декларация была минимум пару недель назад, если что) там по-прежнему только за первый квартал и думаю, что второй появится, как обычно: 15 августа (крайний срок отчёта) + 2-3 дня на обработку. Уж не знаю где берут такую современную налоговую, чтобы квартальный доход ФОП видеть уже через три недели после конца квартала, а не через полтора-два месяца. Да, определённые вещи есть и раньше, но не все. А не полная справка - это всё равно, что её нет.
moveton написав:(...) Но вот доход ФОП (декларация была минимум пару недель назад, если что) там по-прежнему только за первый квартал и думаю, что второй появится, как обычно: 15 августа (крайний срок отчёта) + 2-3 дня на обработку.
̶Г̶д̶е̶-̶т̶о̶ ̶в̶ ̶н̶о̶р̶м̶а̶т̶и̶в̶н̶ы̶х̶ ̶д̶о̶к̶у̶м̶е̶н̶т̶а̶х̶ ̶н̶а̶п̶и̶с̶а̶н̶о̶:̶ доходы ФОП отображаются в справке через 50 дней после окончания квартала. Ваккурат после крайнего срока оплаты ЄП. Что вроде как даже логично. Но неудобно, согласен
UPD: перечитал свои старые справки. До 2024 года в заявлении на получении справки был комментарий, что "сведения за отчётные период (квартал) доступны через 50 дней поле его окончания". Сейчас там же пишут: "сведения за отчётные период (месяц) доступны через 25 дней поле его окончания" Тогда таки да, бардак
Востаннє редагувалось Driver в Пон 04 сер, 2025 17:39, всього редагувалось 2 разів.
Driver написав:Где-то в нормативных документах написано: доходы ФОП отображаются в справке через 50 дней после окончания квартала. Ваккурат после крайнего срока оплаты ЄП. Что вроде как даже логично. Но неудобно, согласен
В справке в комментариях не нашёл. Да, старомодному мне тоже логично, что раньше 40-50 дней оно быть не может. Но менее отставшим от жизни как-то показывают уже через 20. Чудеса Ну а банку уже в начале июля для мотивирования лимита подавай справку за второй квартал. Нет ножек - нет варенья.