Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 13 сер, 2025 07:33
І податків типу платить купу, бо в нього ЗП велика, хоча в реалі він лише чужі податки проїдає.
У sergey_sryvkin
запущена форма дислексіі.
Щодо «навіть не знає скільки він тих податків платить», може хтось і не знає, не всі вникають. Ну як мінімум про ЄСВ, який працівник не бачить ніде, якщо спеціально не поцікавиться. Але ПДФО І ВЗ важко не знати, бо в робочому контракті вказано наприклад 8 куїв зарплати, а по факту падає 6+ , то як тут можна щось не знати??
Віддавати «потримавши в руках» може і важче. Саме тому я і вказував,,що приклад пана yama “але я звільнивши себе від сплати податків, доначу на ЗСУ» це нісенітниця. Сьогодні задонатив, а завтра вирішив що самому мало. Віддавати те що потримав важче, та ще якщо і не обовʼязково віддавати, ніхто не дізнається і не накаже за недоплату. .
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:39
moveton написав:
Ну вот я типовой ИТ ФЛП, долговременно работающий на одного заказчика. По форме я бизнесмен, по сути на зарплате с праздниками и отпусками. Куда меня?
В гуси. А гусей - щипают.
Вот вроде бы все верно написали оба, как по книжке, но есть нюанс. Все зависит от страны.
Например в одних странах - чем выше ты ползешь по цепочке Раб-спец-самозанятый-фоп-тов-траст, тем меньше ты платишь налогов, беря на себя риски.
Вот обычный раб - он платит все за всех. но обычно не знает сколько он реально платит.
а ТОВ может поставить машину диектора(собственника) и зама(второго учредителя) на баланс и списывать туда доход(на СТО\Заправки), чтоб в итоге меньше заплатить налога на прибыль... Еще ТОВ может и НДС вернуть с экспорта, ну или сбалансить если б2б и не платить на это налог, а раб за него заплатит покупая хлебушек, пивко и прочие конЕчные продукты....
А траст вообще хрен отследишь, особенно в зоне офшоров )))
Все мегаупрощенно, но думаю смысл ясен. Именно поэтому крупные корпы имеют своих людей в конгресо-парламентах, чтоб принимать законы именно для гусей а не себя любимых....
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:46
dimo_0n написав:
Именно поэтому крупные корпы имеют своих людей в конгресо-парламентах
Но и есть допрасходы на этих людишек.
Технолооджия
Додано: Сер 13 сер, 2025 13:23
Додано: Сер 13 сер, 2025 14:26
moveton написав: sergey_sryvkin написав:
В той час підприємець, чи бізнесмен, який сам реально заробляє гроші, а не отримує їх від когось у вигляді зарплати, дивиться на життя зовсім інакше. Для нього податки - це не доходи, які платять на його користь інші, а витрати, які він віддає іншим сам. І він, звісно, хоче, щоб податків сплачувалось якнайменше.
Именно по такому принципу разделения не соглашусь. Зарплата ничем не менее реальный заработок, чем от предпринимательской деятельности. И вообще не пойми кто есть кто по таким признакам. Ну вот я типовой ИТ ФЛП, долговременно работающий на одного заказчика. По форме я бизнесмен, по сути на зарплате с праздниками и отпусками. Куда меня?
Мне кажется, что борьба куда более различимых систем: уплаты налогов агентами и самими получателями доходов. В первом случае и от уплаты не отвертишься и денег не так жалко потому, что их и не видишь (зачастую и не знаешь сколько там заплатил) и, раз уж такое дело, приятнее поразглагольствовать, что ты высоконужный (только не признаваться, что госчиновникам), раз платишь много налогов, а не то, что ниасилил избежать их уплаты.
Во втором случае за деньги успеваешь подержаться и для уплаты нужно совершить сознательные действия.
Ви кажете те саме тільки іншими словами
Якщо ви ФОП з однім клієнтом, то тут теж все просто - якщо ви свідомо обрали саме цього клієнта, але можете і передумати, працювати з іншими, на інших умовах - то ви підприємець.
Якщо ви просто влаштувалися до того клієнта на роботу, як працівник, а він вам наказав оформити ФОПа, платити певний податок, і від вас то ніяк не залежить - то ви найманий працівник, ще й потенційно порушник трудового законодавства
Додано: Сер 13 сер, 2025 14:28
Hotab написав:
І податків типу платить купу, бо в нього ЗП велика, хоча в реалі він лише чужі податки проїдає.
У sergey_sryvkin
запущена форма дислексіі.
Щодо «навіть не знає скільки він тих податків платить», може хтось і не знає, не всі вникають. Ну як мінімум про ЄСВ, який працівник не бачить ніде, якщо спеціально не поцікавиться. Але ПДФО І ВЗ важко не знати, бо в робочому контракті вказано наприклад 8 куїв зарплати, а по факту падає 6+ , то як тут можна щось не знати??
Віддавати «потримавши в руках» може і важче. Саме тому я і вказував,,що приклад пана yama “але я звільнивши себе від сплати податків, доначу на ЗСУ» це нісенітниця. Сьогодні задонатив, а завтра вирішив що самому мало. Віддавати те що потримав важче, та ще якщо і не обовʼязково віддавати, ніхто не дізнається і не накаже за недоплату. .
Ви наявно підтверджуєте, що ваш спосіб мислення - саме перший з мого прикладу.
Тут нема про що сперечатися, ви просто не розумієте. Бо не були по інший бік.
