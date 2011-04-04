Додано: Чет 14 сер, 2025 23:15

moveton написав: Та, вроде, о другом. Но попробуем разобраться в определениях.

sergey_sryvkin написав: Якщо ви ФОП з однім клієнтом, то тут теж все просто - якщо ви свідомо обрали саме цього клієнта, але можете і передумати, працювати з іншими, на інших умовах - то ви підприємець.

moveton написав: Та, вроде, о другом. Но попробуем разобраться в определениях.

У нас пока не вернули крепостное право. Человек на зарплате тоже выбирает себе работодателя сознательно. Может передумать и уволиться, устроиться на работу где-то ещё в том числе и на других условиях. Оформление на зарплату ограничивает произвол исключительно работодателя, а у работника все те же самые свободы. Получается, что все предприниматели в таком определении? А зачем такое определение тогда нужно?

moveton написав: sergey_sryvkin написав: Якщо ви просто влаштувалися до того клієнта на роботу, як працівник, а він вам наказав оформити ФОПа, платити певний податок, і від вас то ніяк не залежить - то ви найманий працівник, ще й потенційно порушник трудового законодавства

Ерунда какая-то. Приказать оформить ФЛП - это в принципе не законно и поэтому никто таких приказов и не издаёт. Уволить по сокращению штата (а то и по ликвидации организации), а потом нанять уже, как ФЛП - запросто и никакого нарушения в этом нет. Замена способа уплаты налогов к этому прилагается уже косвенным образом, как требование уже НКУ, а не работодателя. Ну и в целом эту болезнь уже пережили и обычно о форме отношений уже договариваются заранее, так что предлагаю этот вариант даже не рассматривать. Так вот, если я нанимался, как работник на зарплату, а работодатель НЕ приказывает не оформить ФЛП, то я буду работником на зарплате? Или я таки предприниматель?

Це питання, про себе - поставили ви. Я просто описав вам своє бачення. Може у вас воно інше, я ж не знаю.Спитаю по іншому - ви колись були підприємцем? Не формально, а реально. Шукали клієнтів, вели кількох одночасно, обирали форму організації бізнесу, приймали організаційні та фінансові рішення?..Якщо ні, то відповідь на ваше питання очевидна - ви найманий працівник, оформлений як ФОП.Якщо так, то вам має бути зрозуміла ідея: якщо ви ВЖЕ підприємець, але тимчасово обрали для себе співпрацю з одним клієнтом, як найефективнішу концентрацію зусиль на поточному часовому відрізку, то можна казати що ви все ще підприємець... можливоІнакше найманий працівник.Якщо сама ідея вашої діяльності віддає перевагу роботі на одного клієнта, тобто ви просто шукаєте собі ОДНОГО клієнта як ГОЛОВНОГО роботодавця, то ви найманий працівник, що прикривається фопом.Справа не в наказах, а в підході. Якщо ви просто знайшли собі роботу як найманий працівник, і задля цього оформились ФОПом, по вашому бажанню, чи по бажанню роботодавця, неважливо - ви по суті найманий працівник. Бо робите роботу, яку вам каже роботодавець, виконуєте вказівки.Якщо ви підприємець, який сам обирає яку роботу і для кого і коли робити, і на яких умовах, а в ідеалі ще можете залучати за потреби людей та ресурси - то ви підприємець. Бо саме ви є джерелом та ініціатором бізнес процесу.