Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 сер, 2025 21:53
kingkongovets написав: smdtranz написав: kingkongovets написав:
кошерна комерція, а особливо стріт рітейл та ще й у правильних локаціях у відкритий продаж майже ніколи не потрапляє - або вихоплюють колеги-конкуренти і про угоду знають лише нотаріуси, або рили одразу маякують тим хто завжди готов шось купити і так було завжди
а какой вообще порядок цен первого этажа с фасадным входом где-то на Золотых Воротах?
спасибо)
все завжди залежить від багатьох нюансів, але скажімо десь в районі трьошки за метр, якщо мова про стару вторичку
І не факт, що це буде прямо жирний фасадний перший поверх та притомний метраж (а не цоколь, другорядна лінія, і хоча б до 70-100 метрів)... Я не часто зараз моніторю цей сегмент, але з котлетою 200 тис не дуже погуляєш
Loft
Додано: П'ят 15 сер, 2025 06:43
При котлете 200 000 иностранных фантиков - однозначно есть смысл двигать подалее от анархистов-дерибанычей, которые умеют только проепывать советские ресурсы.
Или вы думаете, что московиты раптом перестанут станут двигаться на запад? К примеру, придурки таки запустят в серию собственные баллистические ракеты?
Вы ж понимаете, что вероятность этого события нуль целых, хрен сотых. На то они и придурки-дерибанщики, чтобы выполнить заветы петлюры, скоропадского, грушевского, януковича
Frant
Додано: П'ят 15 сер, 2025 07:59
Frant написав:
При котлете 200 000 иностранных фантиков - однозначно есть смысл двигать подалее от анархистов-дерибанычей, которые умеют только проепывать советские ресурсы.
Или вы думаете, что московиты раптом перестанут станут двигаться на запад? К примеру, придурки таки запустят в серию собственные баллистические ракеты?
Вы ж понимаете, что вероятность этого события нуль целых, хрен сотых. На то они и придурки-дерибанщики, чтобы выполнить заветы петлюры, скоропадского, грушевского, януковича
Ти вже навіть мене задовбав. Будеш на Троєщині - заходь. Зроблю масаж дубинкою. Станеш розумнішим
Investor_K
