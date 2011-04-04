|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9477
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1644 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 19 сер, 2025 13:56
Та повно. Але мені подобається самотужки в тиші там покопирсатися, повиколупувати смаколики
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6644
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
1
1
11
Додано: Сер 20 сер, 2025 12:31
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇monobank почав розгортати мережу терміналів
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6275
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 25 сер, 2025 13:21
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5089
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1146 раз.
- Подякували: 2056 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 26 сер, 2025 12:18
Amethyst написав:
Ми не знищували банки, а оздоровлювали систему...
Так а чому зупинилися, чи вже все-все почистили?
В очікуванні нової ситуації чергових папєрєднікаф (серед банкстерів або їхніх vip-клієнтів), яких
чергова влада дозволить
обскубти
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5971
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1895 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 26 сер, 2025 19:21
Нацбанк виніс на обговорення зміни до Інструкції №16, що регулює міжбанківські операції через СЕП.
З 1 грудня 2025 року банки та небанківські платіжні установи будуть зобов’язані інформувати платника й отримувача про виконання чи відхилення платежу та надавати універсальний унікальний ідентифікатор (UETR) для відстеження транзакції.
Пропозиції та зауваження до проєкту постанови приймаються до 4 вересня 2025 року.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16741
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 578 раз.
- Подякували: 1758 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
7
Додано: Вів 26 сер, 2025 21:38
greenozon написав:Нацбанк виніс на обговорення зміни до Інструкції №16, що регулює міжбанківські операції через СЕП.
З 1 грудня 2025 року банки та небанківські платіжні установи будуть зобов’язані інформувати платника й отримувача про виконання чи відхилення платежу та надавати універсальний унікальний ідентифікатор (UETR) для відстеження транзакції.
Пропозиції та зауваження до проєкту постанови приймаються до 4 вересня 2025 року.
Доречі, а де на поточний момент ще залишились безкоштовні СЕПи?
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 285
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 26 сер, 2025 21:46
Chicheva написав:
Доречі, а де на поточний момент ще залишились безкоштовні СЕПи?
Просто процитирую из недавнего чата:
Дима, [08/22/2025 19:29]
Шановне панство, підкажіть будь ласка, в яких банка безкоштовно перекази за IBAN реквізитами?
Oleh, [08/22/2025 19:34]
Проще написати, де платні
Дима, [08/22/2025 19:37]
Або так)
Ваня, [08/22/2025 19:41]
ви ж в сенсі питаєте, от у сенса безкоштвоно)
Дима, [08/22/2025 19:41]
Це я знаю, потрібно ще
Ваня, [08/22/2025 19:43]
IBAN СЕП без комісії
райф, БВР, правекс, укргаз (Економ), моно (ЮО до 20к/міс, ФО анлім), абанк (20к/міс), кредобанк (до 10к/платіж), креді агріколь (до 5к/платіж), радабанк (до 10к/міс), альянс, новапей, БІЗ, Юнекс, глобус( 2 платежі в місяць без обмеження суми)
вистачить?
Список, разумеется, не полный.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5865
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Вів 26 сер, 2025 21:59
Chicheva
ALTBank
Специфічний, але СЕПи безкоштовно вилітають до 200кгрн і вдень, і вночі.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16006
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2473 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|286505
|
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
|
|2
|4821
|
|
|50
|145539
|
|