Додано: Нед 05 жов, 2025 13:49
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:20
По революту окрема тема була. Але тимчасово револют знову не працює з українцями. З новими. Старі продовжують
Додано: Нед 05 жов, 2025 14:22
Додано: Нед 05 жов, 2025 20:47
можно попробовать открыть за кордоном, наверное.
я слышал что они реагируют на геопривязку
Додано: Нед 05 жов, 2025 21:33
Wise например просит пруфы: загран счета на коммуналку на фамилию, внж или еще что-то.. А иначе кастрированные права, как для украинца.
По революту деталей не проверял, открыл польский счет в Алиор и был таков
Додано: Пон 06 жов, 2025 14:41
Додано: Сер 08 жов, 2025 12:00
Тоді вже краще мати функцію повної заборони поповнень для карток і телефонів.
Бо люди всякі бувають...
От сьогодні вони деградують десь по тіктоках чи ютюбах, щось там амінькають...
А завтра -- раз, і другий(!) шлють поповнення телефону на якийсь лівий номер. І лише потім “я щас на бомажку запишу номер...”
А комусь там вже прийшло пару разів по кількасот.
Навіть без дропів отак і станете “відмивальником” 😒
Додано: Вів 21 жов, 2025 10:47
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:17
SEPA-перекази ззззззз України не ходять!
Треба спочатку перевести валюту, наприклад, на Вайс або Револют(який було заборонено НБУ весною цього року). А Вайс вже 2 роки як не відкриває українцям в Україні картки, а тільки рахунок з підвищеними коміс на обслуговування ((
Купити крипту через р2р це дуууже ризиковано для пересічного (непідготовленого клієнта). Там купа шаХраїв і треугольників. Але можна топати в полулегальну обмінку. Сомалі якесь, а не Ненька!
Додано: Вів 21 жов, 2025 13:13
