что не так в цитате что я привел? там 2 тезиса - что у москвы не изменились максималистические требования (о чем уже и сам лавров заявил сегодня) и о том что Рубио в связи с этим не будет рекомендовать Трампу встречаться с путиным. что не так?
Не так:
Тому Рубіо відклав зустріч із лавровим та не рекомендує проводити зустріч Трампа й путіна наступного тижня.
и
По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе.
Формулировки несколько отличается. В первой утверждение, во второй - сомнение, причём неназванного "источника".
ЛАД написав:Ещё раз: "Д,тд?" Последний раз объсняю для альтернативно одарённых. Если бы вы сослались только на статью (https://nv.ua/ukr/world/countries/napad-na-sim-yu-ukrajinciv-u-shveycariji-policiya-zatrimala-napadnika-50553495.html), не было бы никаких вопросов. В статье всё совершенно однозначно и не вызывает никаких вопросов: "напав [b]на україномовну сім'ю" и "почув, як вона спілкується українською". Не вызывает ничего, кроме возмущения напавшим. Но вам показалось мало и вы дали ещё ссылку на Бабченко (https://t.me/s/babchenko77/13068). Возможно, вы уже разучились понимать текст на русском языке, но Бабченко пишет: "доебался до урожденного швейцарца, по корням выходца из братской Беларуси, который, говорит, видимо, по-французски или итальянски". Противоречия не видите? Чи вам треба перекласти на українську мову, щоб ви зрозуміли? Вопрос выеденного яйца не стоит, но вы ... на ровном месте развернули дискуссию о профсоюзах на ... несколько дней. Заняться нечем? Работы не хватает? Или у вас теперь другая работа? Более ответственная?
й де протиріччя? .........
Могу только повторить: "Д,тд?" По-моему, в цитируемом вами посте всё объяснено предельно понятно.
fox767676 написав:В принципе в этот раз соглашусь с Xenon Развел путя , нашего Дони Федорыча в четверг по-полной Встречу скорей всего перенесут Си удержится На саммие АТТЄС посмеется над униженным и оскорбленным Трампом и всем Западом в его лице. бд с обстрелами минимум до февраля
