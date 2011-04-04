RSS
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Байки про банки і не тільки....
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:35

  moveton написав:
  Amethyst написав:SEPA-перекази ззззззз України не ходять!

Так судя по предложению: "За кордон можна також відправляти кошти на українську гривневу картку" это для уже выехавших для которых "родичам за кордоном" - это В Украину :mrgreen:

Ну можна ж просто передати допку родичу в іншому кінці світу, та й поповнювати ту допку грівнєю. Є обмеження на грн-витрати за кордоном
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:42

  Amethyst написав:
  moveton написав:
  Amethyst написав:SEPA-перекази ззззззз України не ходять!

Так судя по предложению: "За кордон можна також відправляти кошти на українську гривневу картку" это для уже выехавших для которых "родичам за кордоном" - это В Украину :mrgreen:

Ну можна ж просто передати допку родичу в іншому кінці світу, та й поповнювати ту допку грівнєю. Є обмеження на грн-витрати за кордоном

Можно даже и не передавать. Но чтобы пополнение этой карты можно было назвать "За кордон відправляти кошти", то нужно отправлять снаружи Украины. Можно ли при этом пополнять гривней... Не слыхал про такие варианты (даже у Революта гривнесчета сейчас отключены), но может и можно.
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 13:52

  moveton написав:
  Amethyst написав:
  moveton написав:Так судя по предложению: "За кордон можна також відправляти кошти на українську гривневу картку" это для уже выехавших для которых "родичам за кордоном" - это В Украину :mrgreen:

Ну можна ж просто передати допку родичу в іншому кінці світу, та й поповнювати ту допку грівнєю. Є обмеження на грн-витрати за кордоном

Можно даже и не передавать. Но чтобы пополнение этой карты можно было назвать "За кордон відправляти кошти", то нужно отправлять снаружи Украины. Можно ли при этом пополнять гривней... Не слыхал про такие варианты (даже у Революта гривнесчета сейчас отключены), но может и можно.
Поповнення допки в цьому випадку називається "для використання коштів за кордоном". Тобто можна і НЕ передавати, щоби використовувати. Але є особливості з лімітами, а не з коміс на саму передачу :wink:
