Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Додано: Вів 21 жов, 2025 11:20
Профіль
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:08
Frant написав: The_Rebel написав:
у Південній Кореї побудовано в десятки разів більше, але ж жодна їх влада/ президент не можуть записати на свій рахунок і 10%, які нікчеми
А що збудували керманичі-дерибаничі за 34 роки?
По пунктам, розкриєте мені очі?
Чомусь я думав, що всі мости, всі атомні станції і взагалі електростанції, майже всі станції метро, взагалі вся інфраструктура - це продукт СРСР.
Сотни 25-єтажних недостроев вокруг Киева - да, ето чисто самостійний продукт, творение наших уро.дов. Даже в Московии такого нет.
Торговать пшеницей и олией - много ума не надо. Хватит 1 млн человек на всю территорию бившей УССР. Остальніе - нафиг с пляжа!
Потрібні ще десь мільйонів 10 щоб землю обробляти, займатись експортною логістикою та ті хто б обслуговував тих хто працюватиме в цих двох стратегічних галузях України: сільському господарстві та експортній логістиці (там лікарі, вчителі, сфера послуг і т.п.). Більше країні з суто аграрною моделлю економіки не прогодувати. Але, боюсь, що аграрна модель в Україні не дозволить зберегти незалежність. Поряд з кцпами велика за територією аграрна країна що не входить ні в які військові альянси - приречена на захоплення.
Профіль
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:22
airmax78 написав:
Потрібні ще десь мільйонів 10 щоб землю обробляти, займатись експортною логістикою та ті хто б обслуговував тих хто працюватиме в цих двох стратегічних галузях України: сільському господарстві та експортній логістиці (там лікарі, вчителі, сфера послуг і т.п.). Більше країні з суто аграрною моделлю економіки не прогодувати. Але, боюсь, що аграрна модель в Україні не дозволить зберегти незалежність. Поряд з кцпами велика за територією аграрна країна що не входить ні в які військові альянси - приречена на захоплення.
Ось приклад того що може статися коли людина випадає з інфопростору України
Рано чи пізно проявляються скепсис, резонерство, сумніви у магічному впливу оберіга шляхом фарбування всього в жовто-блакитне , інтелігентська рефлексія та бездуховні розрахунки
Рятуй Господи
Профіль
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:27
Frant написав: The_Rebel написав:
у Південній Кореї побудовано в десятки разів більше, але ж жодна їх влада/ президент не можуть записати на свій рахунок і 10%, які нікчеми
А що збудували керманичі-дерибаничі за 34 роки?
По пунктам, розкриєте мені очі?
Чомусь я думав, що всі мости, всі атомні станції і взагалі електростанції, майже всі станції метро, взагалі вся інфраструктура - це продукт СРСР.
Сотни 25-єтажних недостроев вокруг Киева - да, ето чисто самостійний продукт, творение наших уро.дов. Даже в Московии такого нет.
Торговать пшеницей и олией - много ума не надо. Хватит 1 млн человек на всю территорию бившей УССР. Остальніе - нафиг с пляжа!
Так сталося, що 20-те століття було ерою важкої промисловості. І левову частину 20-го століття Україна була у складі СРСР. Тож будівництво доріг, великих підприємств, атомних електростанцій і тп. дійсно припало на той період. (Але і Чорнобиль також, а він дав збиток на багато поколінь вперед, що може й перекриває всі здобутки від ас).
Проте це все тільки в совку будувалося в той час? Тоді чому продуктами Самсунг чи Кіа/Hyundai користуються у всіх частинах світу? А що такого було створено в срср чи в Північній Кореї, яке користується/-лося попитом у всьому світі?
Відповідаючи на питання що було створено за останні 34 роки в Україні. Зараз вже нема потреби будувати великі і неефективні заводи. Проте було побудовано багато дрібних підприємств і кожен може особисто створити/побудувати щось на свій розсуд і підприємницький хист, в т.ч. електростанцію. А таке було заборонено при совку, тоді старі пердуни на з'їзді КПРС що вирішували, те й будували всі інші.
Зараз, будь-ласка, можна побудувати все самому, не чекаючи щось від держави, якщо ви вважаєте це буде ефективним та прибутковим. Бо держава це і є ми.
Так, від держави вимагається прийняття зрозумілих та чесних правил гри, це поки дуже
шкутильгає в Україні, по цьому згоден.
Профіль
2
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:29
fox767676 написав: airmax78 написав:
Потрібні ще десь мільйонів 10 щоб землю обробляти, займатись експортною логістикою та ті хто б обслуговував тих хто працюватиме в цих двох стратегічних галузях України: сільському господарстві та експортній логістиці (там лікарі, вчителі, сфера послуг і т.п.). Більше країні з суто аграрною моделлю економіки не прогодувати. Але, боюсь, що аграрна модель в Україні не дозволить зберегти незалежність. Поряд з кцпами велика за територією аграрна країна що не входить ні в які військові альянси - приречена на захоплення.
Ось приклад того що може статися коли людина випадає з інфопростору України
Рано чи пізно проявляються скепсис, резонерство, сумніви у магічному впливу оберіга шляхом фарбування всього в жовто-блакитне , інтелігентська рефлексія та бездуховні розрахунки
Рятуй Господи
Готова стаття у вікі під титулом "вшива ітелегенція в азилі"
Профіль
1
3
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:36
The_Rebel написав:
А що такого було створено в срср чи в Північній Кореї, яке користується/-лося попитом у всьому світі?
те що змушує виробників смачних сирків та товарів для модних бутиків тремтіти від жаху і поступатися все новими та новими принципами
Профіль
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:41
The_Rebel написав: Frant написав: The_Rebel написав:
у Південній Кореї побудовано в десятки разів більше, але ж жодна їх влада/ президент не можуть записати на свій рахунок і 10%, які нікчеми
А що збудували керманичі-дерибаничі за 34 роки?
По пунктам, розкриєте мені очі?
Чомусь я думав, що всі мости, всі атомні станції і взагалі електростанції, майже всі станції метро, взагалі вся інфраструктура - це продукт СРСР.
Сотни 25-єтажних недостроев вокруг Киева - да, ето чисто самостійний продукт, творение наших уро.дов. Даже в Московии такого нет.
Торговать пшеницей и олией - много ума не надо. Хватит 1 млн человек на всю территорию бившей УССР. Остальніе - нафиг с пляжа!
......
Зараз, будь-ласка, можна побудувати все самому, не чекаючи щось від держави, якщо ви вважаєте це буде ефективним та прибутковим. Бо держава це і є ми.
Так, від держави вимагається прийняття зрозумілих та чесних правил гри, це поки дуже
шкутильгає в Україні, по цьому згоден.
Этот подход начинает буксовать если "самому" захотелось построить что-то, что должно опираться на "инфраструктуру" - которой нет.
Например Aisin - что-то подобное тут точно можно построить? 🤔
Профіль
2
Додано: Вів 21 жов, 2025 12:45
fox767676 написав: The_Rebel написав:
А що такого було створено в срср чи в Північній Кореї, яке користується/-лося попитом у всьому світі?
те що змушує виробників смачних сирків та товарів для модних бутиків тремтіти від жаху і поступатися все новими та новими принципами
Так це було винайдено і зроблено в США. Хоча совок дійсно скопіював непогано і по експорту страху/терору, це напевно дійсно перша країна в світі.
Профіль
2
1
Додано: Вів 21 жов, 2025 15:23
The_Rebel написав:
Відповідаючи на питання що було створено за останні 34 роки в Україні. Зараз вже нема потреби будувати великі і неефективні заводи. Проте було побудовано багато дрібних підприємств і кожен може особисто створити/побудувати щось на свій розсуд і підприємницький хист, в т.ч. електростанцію. А таке було заборонено при совку, тоді старі пердуни на з'їзді КПРС що вирішували, те й будували всі інші.
Зараз, будь-ласка, можна побудувати все самому
Шановний, у вас каша в голові!
Ви прихильник примітивного пшенично-олійного утворення з клоунами і сантехніками на чолі??????
Збудуйте самі, без підтримки держави, хоча би легку гаубицю 105 мм часів А. Гітлера.
Або підводний атомнимй човен. Або ракету на 2000 км.
Керманичі-дерибаничі вже 11 років "роблять" власні крилаті і балістичні ракети.
На виході нуль цілих, нуль десятих. Хоча уро.ди мають і гроші і ресурси, але не можуть нічого організувати. Потому как где клоуни і сантехники, и где ракети?
?? Сто тисяч клоунов не смогут сделать 1 (одну) ракету, заплати им триллиард долларов.
Мостів через Дніпро в Києві, щоб розвантажити трафік - багато збудували за 34 роки?
Система укро-вищої освіти - суть: диплом купляється за гроші.
Нинішні спеціалісти мають наагато слабший рівень підготовки, ніж в радянські часи.
Інженерів все менше, журналістів все більше.Карфаген должен исчезнуть, при таком управлении.
До польского кордона включительно.
Недаром украинскую ракету Фламинго прибрала к рукам себе Дания - керманічам она не нужна. Много мороки. Они реально - тупие клептократи-однодневки. Проще сдавать территории и атомніе станции, обещая укро-крестьянам, что "дагаваримся пасредине!" или "вайни нє будєт!"
Профіль
Додано: Вів 21 жов, 2025 16:32
The_Rebel написав:
А таке було заборонено при совку, тоді старі пердуни на з'їзді КПРС що вирішували, те й будували всі інші.
І слава богу!
Коммунисті хоть настроили атомніх станций, дорог, мостов и всю инфраструтуру. И жилтья для 52 млн человек.
Наши ж нінешние ур**, кроме кабаков при дороге и сотен 25-єтажних недостроев вокруг Киева - ничего не оставили, ничего не создали.
Профіль
