a_surkov написав:Ви неправильно інтерпретували зміст цього речення.
З вашими формулюваннями взагалі важко щось зрозуміти. Я от так і не розгадав, який саме процес описано у наступному реченні. Не виключено, що ми по-різному розуміємо, що є "закордон", бо із моїм розумінням оце що написано взагалі не має сенсу.
У ньому йдеться, що є ще варіант переказу на українську гривневу картку, якщо така є у отримувача. Стосовно переказів за кордон на українську картку, то вони працюють.
Дуже оригінальну комісію запровадив Ощадбанк. При спробі зняти у банкоматі або розплатитися у торговій точці на суму більшу, ніж залишок на картковому рахунку, банк знімає комісію у розмірі 3 грн.
При цьому жодних попереджень про те, що буде списано таку комісію, звісно, не видається. І скільки буде подібних спроб, стільки разів ця комісія зніматиметься. У банку цю комісію назвали «комісія при обробці авторизованого запиту на суму, що перевищує доступний залишок».
"Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали." Интересно, насколько скоро остальные банки поддержат? Золотое дно (каламбур получился) же.
oSHITbank
Я видел совсем недавно такое в каком-то другом банке, и это был не Ощад. Много их перелопатил в один день в поиске нужной услуги на подходящих условиях, потому и не запомнил, кто это был. "Тенденция, однако!"