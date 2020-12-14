RSS
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:30

  Бетон написав:Что тебя удивляет?
Я предлагаю просто. Хочешь официальный договор? Плюс ххх грн сверху и договор с фоп.
Не хочешь ххх грн к аренде? Пожалуйста 2000$ залог.

Хочеш офіційний договір і платити на карту? +23% і будуть сплачуватися податки від фізособи. Через ФОП має сенс, якщо вже є діючий і треба просто додати відповідний КВЕД
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 12:01

  UA написав:
  Бетон написав:Бизнес не работает в минус он просто перекладывает налог на конечного потребителя

Аудитор не бизнесмен.
Он просто считает чужие деньги.
Которые по теории мадам Флер берутся из тумбочки.
Тут вопрос в другом.
Если платежеспособность в нижнем сегменте аренды ограничена наличием денег у арендатора, то упадет качество арендных квартир.
В ссср вареная колбаса несколько десятилетий стоила 2.20 руб., только ближе к 90 году в ней мяса уже не было.
ЗеЛенин борется с бедностью.

вопрос от какой суммы нэзабаром начнёт стартовать вниз нижний сегмент.
Если Трибека "Круши" сдавать планировала па200, а по итогу там и па300 вышло,то па150(при долларе 100 вскорости допустим) капремонт засранных обоек и потёртого линолеума с раздроченной сантехникой никто делать не будет.
У нас от 8кгрн и ниже только комфорт класс для размещения кошечек и собачек предлагают.
Запах оригинальный прилагается
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 12:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Тоже самое у меня в Польше. Человек захотел официальный договор. Не вопрос. 300 злотых он платит сверху. Это я указывал в объявлении. Аренда квартиры в Варшаве. 3200 аренда. 300 налог. 550 медиа. Паркоместо столько то.
И так далее

Ну тепер зрозуміло який ти "бізнесмен", типу ти думав в Польщі заключити усний договір? :mrgreen: Ну тоді ясно чого ти так часто борсаєшся з місцевою прокуратурою.

ПС Дуже цікаво, як місцеві бізнесмени розповідають що бізнес ніколи не працює в збиток, як же працювали свого часу Intel, Tesla, Open AI, SpaceX і багато інших "лоховських бізнесів"?
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:44

  BIGor написав:
  Бетон написав:Тоже самое у меня в Польше. Человек захотел официальный договор. Не вопрос. 300 злотых он платит сверху. Это я указывал в объявлении. Аренда квартиры в Варшаве. 3200 аренда. 300 налог. 550 медиа. Паркоместо столько то.
И так далее

Ну тепер зрозуміло який ти "бізнесмен", типу ти думав в Польщі заключити усний договір? :mrgreen: Ну тоді ясно чого ти так часто борсаєшся з місцевою прокуратурою.

ПС Дуже цікаво, як місцеві бізнесмени-випускники бурс розповідають що бізнес ніколи не працює в збиток, як же працювали свого часу Intel, Tesla, Open AI, SpaceX і багато інших "лоховських бізнесів" на думку випускників місцевих бурс?


Думаешь, мои юристы или я не знаем как вести дела в Польше?

Ты хоть понимаешь разницу между арендой жилья и венчурными проектами уровня Tesla/SpaceX?
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:47

  UA написав:Инвестиционные квартиры пойдут на продажу. Деньги от продажи за границу.
Наследные хрущи таки да.
Под выращивание марихуаны и шампиньонов пойдут.
там налог платить не надо.

У меня такое чувство, что Вы вообще все сдавали раньше исключительно в черную и очень далеки от реальности. Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.
На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак.
Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 15:32

  барабашов написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Бизнес не работает в минус он просто перекладывает налог на конечного потребителя

Аудитор не бизнесмен.
Он просто считает чужие деньги.
Которые по теории мадам Флер берутся из тумбочки.
Тут вопрос в другом.
Если платежеспособность в нижнем сегменте аренды ограничена наличием денег у арендатора, то упадет качество арендных квартир.
В ссср вареная колбаса несколько десятилетий стоила 2.20 руб., только ближе к 90 году в ней мяса уже не было.
ЗеЛенин борется с бедностью.

вопрос от какой суммы нэзабаром начнёт стартовать вниз нижний сегмент.
Если Трибека "Круши" сдавать планировала па200, а по итогу там и па300 вышло,то па150(при долларе 100 вскорости допустим) капремонт засранных обоек и потёртого линолеума с раздроченной сантехникой никто делать не будет.
У нас от 8кгрн и ниже только комфорт класс для размещения кошечек и собачек предлагают.
Запах оригинальный прилагается

З початку війни Трібека не отримує орендну плату по своїх крушах. Люди просто живуть. Бо зараз всім складно і Трібека, як дуже емпатична та тонко все відчуваюча людина, все розуміє + з його хутора, де він себе добровільно ув'язнив ще на початку ковіду, сильно до Києва не наїздишся.
