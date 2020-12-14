|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 гру, 2025 11:30
Бетон написав:
Что тебя удивляет?
Я предлагаю просто. Хочешь официальный договор? Плюс ххх грн сверху и договор с фоп.
Не хочешь ххх грн к аренде? Пожалуйста 2000$ залог.
Хочеш офіційний договір і платити на карту? +23% і будуть сплачуватися податки від фізособи. Через ФОП має сенс, якщо вже є діючий і треба просто додати відповідний КВЕД
Natt
Повідомлень: 2046
З нами з: 09.08.15
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 517 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:01
UA написав: Бетон написав:
Бизнес не работает в минус он просто перекладывает налог на конечного потребителя
Аудитор не бизнесмен.
Он просто считает чужие деньги.
Которые по теории мадам Флер берутся из тумбочки.
Тут вопрос в другом.
Если платежеспособность в нижнем сегменте аренды ограничена наличием денег у арендатора, то упадет качество арендных квартир.
В ссср вареная колбаса несколько десятилетий стоила 2.20 руб., только ближе к 90 году в ней мяса уже не было.
ЗеЛенин борется с бедностью.
вопрос от какой суммы нэзабаром начнёт стартовать вниз нижний сегмент.
Если Трибека "Круши" сдавать планировала па200, а по итогу там и па300 вышло,то па150(при долларе 100 вскорости допустим) капремонт засранных обоек и потёртого линолеума с раздроченной сантехникой никто делать не будет.
У нас от 8кгрн и ниже только комфорт класс для размещения кошечек и собачек предлагают.
Запах оригинальный прилагается
барабашов
Повідомлень: 5513
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:30
Бетон написав:
Тоже самое у меня в Польше. Человек захотел официальный договор. Не вопрос. 300 злотых он платит сверху. Это я указывал в объявлении. Аренда квартиры в Варшаве. 3200 аренда. 300 налог. 550 медиа. Паркоместо столько то.
И так далее
Ну тепер зрозуміло який ти "бізнесмен", типу ти думав в Польщі заключити усний договір?
Ну тоді ясно чого ти так часто борсаєшся з місцевою прокуратурою.
ПС Дуже цікаво, як місцеві бізнесмени розповідають що бізнес ніколи не працює в збиток, як же працювали свого часу Intel, Tesla, Open AI, SpaceX і багато інших "лоховських бізнесів"?
BIGor
Повідомлень: 10382
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 1898 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:44
BIGor написав: Бетон написав:
Тоже самое у меня в Польше. Человек захотел официальный договор. Не вопрос. 300 злотых он платит сверху. Это я указывал в объявлении. Аренда квартиры в Варшаве. 3200 аренда. 300 налог. 550 медиа. Паркоместо столько то.
И так далее
Ну тепер зрозуміло який ти "бізнесмен", типу ти думав в Польщі заключити усний договір?
Ну тоді ясно чого ти так часто борсаєшся з місцевою прокуратурою.
ПС Дуже цікаво, як місцеві бізнесмени-випускники бурс розповідають що бізнес ніколи не працює в збиток, як же працювали свого часу Intel, Tesla, Open AI, SpaceX і багато інших "лоховських бізнесів" на думку випускників місцевих бурс?
Думаешь, мои юристы или я не знаем как вести дела в Польше?
Ты хоть понимаешь разницу между арендой жилья и венчурными проектами уровня Tesla/SpaceX?
Бетон
Повідомлень: 5790
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 471 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:47
UA написав:
Инвестиционные квартиры пойдут на продажу. Деньги от продажи за границу.
Наследные хрущи таки да.
Под выращивание марихуаны и шампиньонов пойдут.
там налог платить не надо.
У меня такое чувство, что Вы вообще все сдавали раньше исключительно в черную и очень далеки от реальности. Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.
На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак.
Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн
Damien
Повідомлень: 1043
З нами з: 28.04.20
- Подякував: 794 раз.
- Подякували: 855 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:32
барабашов написав: UA написав: Бетон написав:
Бизнес не работает в минус он просто перекладывает налог на конечного потребителя
Аудитор не бизнесмен.
Он просто считает чужие деньги.
Которые по теории мадам Флер берутся из тумбочки.
Тут вопрос в другом.
Если платежеспособность в нижнем сегменте аренды ограничена наличием денег у арендатора, то упадет качество арендных квартир.
В ссср вареная колбаса несколько десятилетий стоила 2.20 руб., только ближе к 90 году в ней мяса уже не было.
ЗеЛенин борется с бедностью.
вопрос от какой суммы нэзабаром начнёт стартовать вниз нижний сегмент.
Если Трибека "Круши" сдавать планировала па200, а по итогу там и па300 вышло,то па150(при долларе 100 вскорости допустим) капремонт засранных обоек и потёртого линолеума с раздроченной сантехникой никто делать не будет.
У нас от 8кгрн и ниже только комфорт класс для размещения кошечек и собачек предлагают.
Запах оригинальный прилагается
З початку війни Трібека не отримує орендну плату по своїх крушах. Люди просто живуть. Бо зараз всім складно і Трібека, як дуже емпатична та тонко все відчуваюча людина, все розуміє + з його хутора, де він себе добровільно ув'язнив ще на початку ковіду, сильно до Києва не наїздишся.
airmax78
Повідомлень: 42988
З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5356 раз.
