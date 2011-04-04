|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 гру, 2025 14:42
moveton написав: flyman написав:
З чого б це?
Судя по сочетанию "Java/JavaScript", которые из совсем разных миров разработки, они сами не знают чего хотят.
Знают.
Хотят пятилетку за четыре года в три смены двумя руками за одну зарплату.
Додано: Чет 11 гру, 2025 14:52
Сибарит написав:
Знают.
Хотят пятилетку за четыре года в три смены двумя руками за одну зарплату.
Это само собой. Но обещают, что кроме всяких "Можливість бути дотичним до розвитку країни" не исключены и денежные премии
