Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:42

  moveton написав:
  flyman написав:З чого б це?

Судя по сочетанию "Java/JavaScript", которые из совсем разных миров разработки, они сами не знают чего хотят.

Знают.
Хотят пятилетку за четыре года в три смены двумя руками за одну зарплату.
Сибарит
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  Сибарит написав:Знают.
Хотят пятилетку за четыре года в три смены двумя руками за одну зарплату.

Это само собой. Но обещают, что кроме всяких "Можливість бути дотичним до розвитку країни" не исключены и денежные премии 8)
moveton
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 16:52

  flyman написав:З чого б це?

Так вони ж уже років 5 лякають пенсіонерів, що у цьому році ну вже точно запустять тест CBDC гривні. Очевидно, що за цей час тест вже дійшов до такої стадії, коли потрібна людина, що хоч щось чула про те, як це працює. Напевно національна LLM не потягнула такий проєкт.
