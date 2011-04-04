|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 гру, 2025 14:42
moveton написав: flyman написав:
З чого б це?
Судя по сочетанию "Java/JavaScript", которые из совсем разных миров разработки, они сами не знают чего хотят.
Знают.
Хотят пятилетку за четыре года в три смены двумя руками за одну зарплату.
Додано: Чет 11 гру, 2025 14:52
Сибарит написав:
Знают.
Хотят пятилетку за четыре года в три смены двумя руками за одну зарплату.
Это само собой. Но обещают, что кроме всяких "Можливість бути дотичним до розвитку країни" не исключены и денежные премии
Додано: Чет 11 гру, 2025 16:52
flyman написав:
З чого б це?
Так вони ж уже років 5 лякають пенсіонерів, що у цьому році ну вже точно запустять тест CBDC гривні. Очевидно, що за цей час тест вже дійшов до такої стадії, коли потрібна людина, що хоч щось чула про те, як це працює. Напевно національна LLM не потягнула такий проєкт.
