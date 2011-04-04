Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:29
chipmunk написав:
В когось є кешбек по МСС 8299?
Скоріш за все ні
Navegantes
Повідомлень: 584
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
2
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:50
Navegantes написав: chipmunk написав:
В когось є кешбек по МСС 8299?
Скоріш за все ні
А чем "Услуги догляду за дітьми" такой уже особенный? Например,
в Альянсе в исключениях
не вижу.
3
7
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:04
moveton написав: Navegantes написав: chipmunk написав:
В когось є кешбек по МСС 8299?
Скоріш за все ні
А чем "Услуги догляду за дітьми" такой уже особенный? Например,
в Альянсе в исключениях
не вижу.
Ок, Альянс дає. Можливо, ще якийсь банк, який дає кешбек майже на все.
2
1
