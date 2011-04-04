|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 20 гру, 2025 01:06
Navegantes написав:
РобінГудБанк
"Робин Гуд был очень честным и справедливым. Он грабил богатых и отдавал бедным. Потом грабил бедных которые богатели, после того, как он им отдавал. Награбленное раздавал обедневшим богатым, т.е. возвращал долг.
Короче, хобби у него было такое, занимался оборотом материальных ценностей, находился у истока банковского дела."
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2342
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 676 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 20 гру, 2025 07:53
sergey_sryvkin написав: Navegantes написав:
РобінГудБанк
"Робин Гуд был очень честным и справедливым. Он грабил богатых и отдавал бедным. Потом грабил бедных которые богатели, после того, как он им отдавал. Награбленное раздавал обедневшим богатым, т.е. возвращал долг.
Короче, хобби у него было такое, занимался оборотом материальных ценностей, находился у истока банковского дела."
а на відсотки з цього обороту він й жив
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11112
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1690 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|296259
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|2
|6477
|
|
|50
|153769
|
|