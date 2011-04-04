RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1924192519261927

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 01:06

  Navegantes написав:РобінГудБанк

"Робин Гуд был очень честным и справедливым. Он грабил богатых и отдавал бедным. Потом грабил бедных которые богатели, после того, как он им отдавал. Награбленное раздавал обедневшим богатым, т.е. возвращал долг.
Короче, хобби у него было такое, занимался оборотом материальных ценностей, находился у истока банковского дела."
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2342
З нами з: 19.02.14
Подякував: 646 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 07:53

  sergey_sryvkin написав:
  Navegantes написав:РобінГудБанк

"Робин Гуд был очень честным и справедливым. Он грабил богатых и отдавал бедным. Потом грабил бедных которые богатели, после того, как он им отдавал. Награбленное раздавал обедневшим богатым, т.е. возвращал долг.
Короче, хобби у него было такое, занимался оборотом материальных ценностей, находился у истока банковского дела."

а на відсотки з цього обороту він й жив :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11198
З нами з: 29.09.19
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 08:53

  Shaman написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Navegantes написав:РобінГудБанк

"Робин Гуд был очень честным и справедливым. Он грабил богатых и отдавал бедным. Потом грабил бедных которые богатели, после того, как он им отдавал. Награбленное раздавал обедневшим богатым, т.е. возвращал долг.
Короче, хобби у него было такое, занимался оборотом материальных ценностей, находился у истока банковского дела."

а на відсотки з цього обороту він й жив :lol:


Іноді ще виставляючи відсотки тим мешканцям округи, які вилітали з грейсу
Navegantes
 
Повідомлень: 605
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 09:13

Re: Байки про банки і не тільки....

Я про нього ще в шкільний період книжку читав, так от грабував він зазвичай бідних, подорожніх без почту. Навіть жебрака, який його відлупив залізною палицею. Допомагав теж не бідним - позичив гігантську суму 4тис фунтів лицарю, які потім відібрав у кредитора, знаючи, що той їде без охорони ;)
chipmunk
 
Повідомлень: 9071
З нами з: 15.04.09
Подякував: 576 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 24 гру, 2025 18:30

  moveton написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Що «краде» найбільше грошей з бюджету: топ тіньових схем

Как обычно, называют "краде", пусть и в кавычках, а под настоящее воровство в статье попадают разве что скрутки и те написано, что уменьшились (интересно, как считали?) да и в целом сумма относительно не большая. Всё остальное - это мечты Гетманцева на сколько бы больше поступило в бюджет, если бы делали то же самое, но налогов платили по максимальной ставке. Так можно произвольную сумму намечтать ("сто тысяч зрителей по одному рублю!!! - Сумасшедшие деньги!").

Не раскрыто при этом что такое "посилювати суспільний тиск, щоб вирішити цю проблему". Ещё поднять военный сбор с тех, кто его платит, чтобы и они в тень ушли?

А как тогда будут "зарабатывать" "свои" , ...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4252
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 14:52

  moveton написав:
  chipmunk написав:Знавці, нагадайте пліз, хто, крім Сенса дає кешбек на покупки Алі доляровою картою?

Глобус? Я не проверял, но в условиях нет ограничений по валюте карты.

Увы, облом. Не насчитало и поддержка ответила:
Кешбек нараховується лише по гривневим карткам. По валютним карткам нарахування кешбеку не передбачене.

И именно долларовой у Глобуса рассчитываться совсем не выгодно, но это отдельная боль. А больше ни у кого явной категории маркетплейсов я и не видел. Может Альянс свой 1% даст, но спрашивать нужно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6386
З нами з: 23.03.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
 
3
8
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 15:01

  Vadim_ написав:
  moveton написав:Не раскрыто при этом что такое "посилювати суспільний тиск, щоб вирішити цю проблему". Ещё поднять военный сбор с тех, кто его платит, чтобы и они в тень ушли?

А как тогда будут "зарабатывать" "свои" , ...

Кстати, уже идёт примерно по ожидаемому сценарию. Принудительный перевод высокодоходных ФОПов в плательщиков НДС ещё только в глубоком законопроекте, который даже не начали обсуждать (т.е. в таком же статусе, как соседний, предлагающий минимальную пенсию до 25к грн поднять), но автоматическая перерегистрация уже разрабатывается. Отнять и поделить - это наше всё и почему-то под декоммунизацию не подпадает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6386
З нами з: 23.03.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
 
3
8
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 15:23

  moveton написав:
  Vadim_ написав:
  moveton написав:Не раскрыто при этом что такое "посилювати суспільний тиск, щоб вирішити цю проблему". Ещё поднять военный сбор с тех, кто его платит, чтобы и они в тень ушли?

А как тогда будут "зарабатывать" "свои" , ...

Кстати, уже идёт примерно по ожидаемому сценарию. Принудительный перевод высокодоходных ФОПов в плательщиков НДС ещё только в глубоком законопроекте, который даже не начали обсуждать (т.е. в таком же статусе, как соседний, предлагающий минимальную пенсию до 25к грн поднять), но автоматическая перерегистрация уже разрабатывается. Отнять и поделить - это наше всё и почему-то под декоммунизацию не подпадает.

душевно больной спрос на синюю и белую краску, в Днепре ,НЕ построить а просто покрасить комунальну дорогу и заробляти бабло і головне не в бюджет міста і для громады
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4252
З нами з: 23.05.14
Подякував: 632 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1924192519261927
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 297387
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 10:05
2 6669
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 14:04
Ірина_
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 154560
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5222)
29.12.2025 15:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.