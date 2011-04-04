moveton написав:

Как обычно, называют "краде", пусть и в кавычках, а под настоящее воровство в статье попадают разве что скрутки и те написано, что уменьшились (интересно, как считали?) да и в целом сумма относительно не большая. Всё остальное - это мечты Гетманцева на сколько бы больше поступило в бюджет, если бы делали то же самое, но налогов платили по максимальной ставке. Так можно произвольную сумму намечтать ("сто тысяч зрителей по одному рублю!!! - Сумасшедшие деньги!").Не раскрыто при этом что такое "посилювати суспільний тиск, щоб вирішити цю проблему". Ещё поднять военный сбор с тех, кто его платит, чтобы и они в тень ушли?