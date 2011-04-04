Додано: Нед 11 січ, 2026 15:17

Про стосунки між державою і громадянами в цивілізованому світі.

Нещодавно в Німеччині сталася гучна крадіжка, де зловмисники через дірку в стіні вкрали вміст банківскіх комірок.

Трохи подивився різних репортажів за результатами, і дізнався про декілька цікавих фактів.

1. Страхова сума комірки десь близько 10 тис. євро. Але банк і страхова не поспішають виплатити навіть ці невеликі гроші постраждалим. Вони хочуть доказів того, що клієнт дійсно втратив цінностей на відповідну суму. Які це можуть бути докази, якщо операції з комірками за правилами здійснюються таємно, і сміст комірок не реєструється -- відповіді ніхто не дає.

2. Клієнти мають право заявити банку суму збитків, що не пов'язано із страховим відшкодуванням. Не дуже зрозумів навіщо, може для цивільних процесів, але не це важливо. Після пограбування податкова інспекція почала зацікавилась клієнтами, що задекларували збитки, і співставляти податкові звіти із задеклакларованими втратами. В тих, хто задекларував надто багато збитків для їх доходів, планують вимагати пояснення походження втрачених цінностей. Поки що напряму не чув, що планують виставляти додаткові податкові вимоги за необліковані доходи, але який ще сенс проводити таку роботу?

Тобто, замість шукати грабіжників і повертати вкрадене, держава пресує тих, хто не ховається, і до кого простіше дістатись. В разі, якщо постраждалих ще й змусять податок за вкрадене сплатити, це буде взагалі хіт.