Додано: Сер 14 січ, 2026 23:21

Amethyst написав: M-Audio написав: держава пресує... держава пресує... Ну в цьому і суть будь-якої держави, але по іншому людство жити не може Ну в цьому і суть будь-якої держави, але по іншому людство жити не може

Ну воно так, хоча й тільки частково. Але суть не в цьому, а в тому, кого саме пресують. Якщо держава не взмозі дотягтися до злочинців, що скоїли тяжкий злочин, а замість цього пресує жертв цього злочину, тільки тому, що до них простіше дістатися, то можна чітко прослідкувати патерн: не треба бути законослухняним. Треба бути тим, кого складніше знайти і притягти. А держава хай собі стриже оленів.Але сенс державе саме і виник на ідеї щоб дати можливість оленям пастись безперешкодно, і тоді вони створять всілякого добра більше, і частиною поділяться. Бо неможливо одночасно вирощувати гречку і охороняти кордони власної ділянки. Бо коли все одно прийдуть і врожай зберуть без хазяїна, ніхто нічого саджати не буде. Західні країни в тому числі і тому стали багатшими за третій світ, що забезпечували кращий захист підприємництва.Але й це ще не все. Здійснюючи такі кроки, держава атакує громадян саме в момент слабкості. Коли ці громадяни очікували від держави допомоги, а не додаткових претензій. Якщо це стане масовим явищем, то громадяни, в свою чергу, відплатять державі саме в момент її слабкості. По Україні чудово видно. Я иак думаю, що не в останню чергу рішення пливти через Тису приймалося тому, що люди впродовж життя не відчували від держави нічого, крім пресингу та звинувачень. Половина німців теж кажуть, що захищати їх державу вони не будуть. Може теж не в останню чергу тому, що занадто довго потерпали від державної бюрократії на всіх рівнях. Припущення, звісно, але мені здається схожим не правду.