Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 січ, 2026 15:08
НБУ дуже грамотно оприлюднив під олів'є. Стало зрозуміло, чому декотрі ще з весни б'ються у конвульсіях і хто може до них доєднатися.
Додано: Сер 07 січ, 2026 12:30
Додано: Нед 11 січ, 2026 15:17
Про стосунки між державою і громадянами в цивілізованому світі.
Нещодавно в Німеччині сталася гучна крадіжка, де зловмисники через дірку в стіні вкрали вміст банківскіх комірок.
Трохи подивився різних репортажів за результатами, і дізнався про декілька цікавих фактів.
1. Страхова сума комірки десь близько 10 тис. євро. Але банк і страхова не поспішають виплатити навіть ці невеликі гроші постраждалим. Вони хочуть доказів того, що клієнт дійсно втратив цінностей на відповідну суму. Які це можуть бути докази, якщо операції з комірками за правилами здійснюються таємно, і сміст комірок не реєструється -- відповіді ніхто не дає.
2. Клієнти мають право заявити банку суму збитків, що не пов'язано із страховим відшкодуванням. Не дуже зрозумів навіщо, може для цивільних процесів, але не це важливо. Після пограбування податкова інспекція почала зацікавилась клієнтами, що задекларували збитки, і співставляти податкові звіти із задеклакларованими втратами. В тих, хто задекларував надто багато збитків для їх доходів, планують вимагати пояснення походження втрачених цінностей. Поки що напряму не чув, що планують виставляти додаткові податкові вимоги за необліковані доходи, але який ще сенс проводити таку роботу?
Тобто, замість шукати грабіжників і повертати вкрадене, держава пресує тих, хто не ховається, і до кого простіше дістатись. В разі, якщо постраждалих ще й змусять податок за вкрадене сплатити, це буде взагалі хіт.
Додано: Нед 11 січ, 2026 16:31
M-Audio написав:
держава пресує...
Ну в цьому і суть будь-якої держави, але по іншому людство жити не може
Додано: Сер 14 січ, 2026 23:21
Amethyst написав: M-Audio написав:
держава пресує...
Ну в цьому і суть будь-якої держави, але по іншому людство жити не може
Ну воно так, хоча й тільки частково. Але суть не в цьому, а в тому, кого саме пресують. Якщо держава не взмозі дотягтися до злочинців, що скоїли тяжкий злочин, а замість цього пресує жертв цього злочину, тільки тому, що до них простіше дістатися, то можна чітко прослідкувати патерн: не треба бути законослухняним. Треба бути тим, кого складніше знайти і притягти. А держава хай собі стриже оленів.
Але сенс державе саме і виник на ідеї щоб дати можливість оленям пастись безперешкодно, і тоді вони створять всілякого добра більше, і частиною поділяться. Бо неможливо одночасно вирощувати гречку і охороняти кордони власної ділянки. Бо коли все одно прийдуть і врожай зберуть без хазяїна, ніхто нічого саджати не буде. Західні країни в тому числі і тому стали багатшими за третій світ, що забезпечували кращий захист підприємництва.
Але й це ще не все. Здійснюючи такі кроки, держава атакує громадян саме в момент слабкості. Коли ці громадяни очікували від держави допомоги, а не додаткових претензій. Якщо це стане масовим явищем, то громадяни, в свою чергу, відплатять державі саме в момент її слабкості. По Україні чудово видно. Я иак думаю, що не в останню чергу рішення пливти через Тису приймалося тому, що люди впродовж життя не відчували від держави нічого, крім пресингу та звинувачень. Половина німців теж кажуть, що захищати їх державу вони не будуть. Може теж не в останню чергу тому, що занадто довго потерпали від державної бюрократії на всіх рівнях. Припущення, звісно, але мені здається схожим не правду.
