У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 15:08

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

НБУ оприлюднив результати оцінки стійкості в розрізі банків

НБУ дуже грамотно оприлюднив під олів'є. Стало зрозуміло, чому декотрі ще з весни б'ються у конвульсіях і хто може до них доєднатися.
klug
 
Повідомлень: 8999
З нами з: 18.08.14
Подякував: 385 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 12:30

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Естонська Iute Group створить в Україні цифровий банк на базі збанкрутілого RwS Bank
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6368
З нами з: 25.01.06
Подякував: 82 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 15:17

Про стосунки між державою і громадянами в цивілізованому світі.
Нещодавно в Німеччині сталася гучна крадіжка, де зловмисники через дірку в стіні вкрали вміст банківскіх комірок.
Трохи подивився різних репортажів за результатами, і дізнався про декілька цікавих фактів.
1. Страхова сума комірки десь близько 10 тис. євро. Але банк і страхова не поспішають виплатити навіть ці невеликі гроші постраждалим. Вони хочуть доказів того, що клієнт дійсно втратив цінностей на відповідну суму. Які це можуть бути докази, якщо операції з комірками за правилами здійснюються таємно, і сміст комірок не реєструється -- відповіді ніхто не дає.
2. Клієнти мають право заявити банку суму збитків, що не пов'язано із страховим відшкодуванням. Не дуже зрозумів навіщо, може для цивільних процесів, але не це важливо. Після пограбування податкова інспекція почала зацікавилась клієнтами, що задекларували збитки, і співставляти податкові звіти із задеклакларованими втратами. В тих, хто задекларував надто багато збитків для їх доходів, планують вимагати пояснення походження втрачених цінностей. Поки що напряму не чув, що планують виставляти додаткові податкові вимоги за необліковані доходи, але який ще сенс проводити таку роботу?
Тобто, замість шукати грабіжників і повертати вкрадене, держава пресує тих, хто не ховається, і до кого простіше дістатись. В разі, якщо постраждалих ще й змусять податок за вкрадене сплатити, це буде взагалі хіт.
M-Audio
 
Повідомлень: 3607
З нами з: 23.03.11
Подякував: 654 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 16:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  M-Audio написав:держава пресує...
Ну в цьому і суть будь-якої держави, але по іншому людство жити не може :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6820
З нами з: 05.05.21
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 23:21

  Amethyst написав:
  M-Audio написав:держава пресує...
Ну в цьому і суть будь-якої держави, але по іншому людство жити не може :wink:

Ну воно так, хоча й тільки частково. Але суть не в цьому, а в тому, кого саме пресують. Якщо держава не взмозі дотягтися до злочинців, що скоїли тяжкий злочин, а замість цього пресує жертв цього злочину, тільки тому, що до них простіше дістатися, то можна чітко прослідкувати патерн: не треба бути законослухняним. Треба бути тим, кого складніше знайти і притягти. А держава хай собі стриже оленів.
Але сенс державе саме і виник на ідеї щоб дати можливість оленям пастись безперешкодно, і тоді вони створять всілякого добра більше, і частиною поділяться. Бо неможливо одночасно вирощувати гречку і охороняти кордони власної ділянки. Бо коли все одно прийдуть і врожай зберуть без хазяїна, ніхто нічого саджати не буде. Західні країни в тому числі і тому стали багатшими за третій світ, що забезпечували кращий захист підприємництва.
Але й це ще не все. Здійснюючи такі кроки, держава атакує громадян саме в момент слабкості. Коли ці громадяни очікували від держави допомоги, а не додаткових претензій. Якщо це стане масовим явищем, то громадяни, в свою чергу, відплатять державі саме в момент її слабкості. По Україні чудово видно. Я иак думаю, що не в останню чергу рішення пливти через Тису приймалося тому, що люди впродовж життя не відчували від держави нічого, крім пресингу та звинувачень. Половина німців теж кажуть, що захищати їх державу вони не будуть. Може теж не в останню чергу тому, що занадто довго потерпали від державної бюрократії на всіх рівнях. Припущення, звісно, але мені здається схожим не правду.
M-Audio
 
Повідомлень: 3607
З нами з: 23.03.11
Подякував: 654 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 00:56

  M-Audio написав:Якщо держава не взмозі дотягтися до злочинців, що скоїли тяжкий злочин, а замість цього пресує жертв цього злочину, тільки тому, що до них простіше дістатися, то можна чітко прослідкувати патерн: не треба бути законослухняним. Треба бути тим, кого складніше знайти і притягти. А держава хай собі стриже оленів.

Для справедливости отмечу, что не вижу откуда в данном случае взялась инфа про "замість". Налоговая занимается своей работой - следит, чтобы налоги были уплачены. Скорее всего и пресса никакого не было и она сама проверила соответствие налоговым декларациям, а не потребовала у граждан, как у нас обычно банки делают, занести их в ещё одно окошечко, иначе все счета заблокируются. А для ловли воров, вроде, в Германии полицию не отменяли.

Другой вопрос, что действительно, что на Западную Европу, что на США сейчас много жалоб, что люмпены могут сколько угодно грабить и воровать и их, как максимум, опять пожурят и выпишут небольшой условный срок. Потому, что взять с них нечего, а сажать дорого. Но вот если бюргер среднего класса попытается за себя постоять и грабителю чето-то повредит, то за это закон на него обрушится со всей строгостью. Кажется, в Испании была показательная история: воришка через забор залез на территорию частного дома, там встретился с охранным Бобиком и в конечном итоге сломал руку. Вора на суде посчитали исключительно пострадавшим и владельцу дома присудили выплатить ему компенсацию потери трудоспособности в размере средней ЗП по стране, помноженной на время лечения. Но как-то так живут люди. Вроде бы в демократии, где большинство может выбрать такое правительство, какое захочет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
