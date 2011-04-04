Додано: П'ят 16 січ, 2026 00:38

moveton написав: M-Audio написав: Якщо держава не взмозі дотягтися до злочинців, що скоїли тяжкий злочин, а замість цього пресує жертв цього злочину, тільки тому, що до них простіше дістатися, то можна чітко прослідкувати патерн: не треба бути законослухняним. Треба бути тим, кого складніше знайти і притягти. А держава хай собі стриже оленів.

Для справедливости отмечу, что не вижу откуда в данном случае взялась инфа про "замість". Налоговая занимается своей работой - следит, чтобы налоги были уплачены. Для справедливости отмечу, что не вижу откуда в данном случае взялась инфа про "замість". Налоговая занимается своей работой - следит, чтобы налоги были уплачены.

Но как-то так живут люди. Вроде бы в демократии, где большинство может выбрать такое правительство, какое захочет.

Дело в том, что государство в лице налоговой не имеет никакого морального права исследовать, уплачены ли с украденного имущества налоги, пока это же государство в лице полиции это имущество не нашло и не вернуло законному владельцу. Вот только тогда у государства должно появляться право заявить: государство свои обязанности исполнило, давайте теперь разберёмся, исполнили ли свои обязанности пострадавшие.А в обратном порядке - это, во-первых, фактическое отсутствие предмета налогообложения (да, было имущество, но утрачено, нечего облагать налогом, и не надо рассказывать, что налог надо платить в момент получения дохода, я про моральную сторону, а не про букву закона, который государство написало, чтобы ему самому было удобно). Во-вторых, это заинтересованность государства в успешности произошедшего преступления. Вот когда преступников поймают, у государства с ними будут диаметрально противоположные цели, а пока не поймали, у них цели совпадают. Одни хотят завладеть чужим имуществом, другие хотят завладеть информацией, к которой у них не было бы доступа, если бы не произошло преступление. Совпадение целей государства и преступников - очень плохой признак.Слишком много функций государство на себя взяло, а выборная должность, условно, одна. И нет таких кандидатов на неё, чтобы предлагали приемлемое поведение для каждой из функций. Приходится выбирать из дерьма разных сортов. Вот последние президентские выборы в США -- прямо-таки блестящий пример. С одной стороны демократы, которые вроде и за свободы и права разные, а с другой - слишком уж дали свобод и прав личностям, которые только разрушают систему изнутри, и явно ничего полезного не создают. А другой лагерь, вроде бы с более вменяемой повесткой изначально, но с самовлюблённым кретином у руля. А за кого было голосовать американцу, который, скажем, хотел бы наведения порядка с нелегальными мигрантами, но при этом хотел бы, например, продолжения поддержки Украины в борьбе за существование? А нет таких кандидатов. А по более мелким вопросам так никто вообще свою позицию не озвучивает. Избиратели голосуют, исключительно в надежде, что как-нибудь так... А это так потом оказывается, что этого же американца сокращают с госслужбы, а ведь он не за этим голосовал...