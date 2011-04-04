Додано: Вів 20 січ, 2026 11:57

Kripo

Отношение к закону зависит с какой стороны забора вы виртуально находитесь.

Некоторым нравится американский принцип - типа незваного посетителя на своей земле можно и убить.

Но вот случай из жизни, из детства -

Мы в 15 летнем возрасте шли через пригородный поселок, ходили за минеральной водой. Была середина лета, над головами свисали всякие фрукты, и мы, пацаны из центра города их рвали и ели. Около одного дома мы поставили тару для воды на землю и сорвали пару яблок белого налива, так вышло что я вытянул руку и сорвал яблоко которое висело уже с другой стороны забора. Хозяин выскочил из ворот и в ярости схватил стеклянные банки с водой и швырнул ими в нас, банки разбились, хорошо осколками не порезало ноги.



Соответствует ли его реакция на мое "преступление" величине урона?!



Что нам было делать, в милицию подавать заяву за порчу имущества? На дворе 90-е годы, мы разобрались по своему.



Ночью мой приятель подпалил и забор и яблочное дерево. Сгорели ворота, часть забора, сгорело яблочное дерево.



А как теперь, соответствует ли это "нормам самообороны"?!



И через 8 лет я случайно узнал что мужик жил один и так начал переживать что его еще раз спалят ночью вместе с домом, что у него усугубились проблемы с сердцем и он умер через 3 года от сердечного приступа.



Стоило ли это вот все сраного яблока, которое все равно никто не собирает в деревне?!

Стоила ли глупая месть приятеля сраной банки с водой?



Стоит ли вообще здоровье человека украденному или испорченному имуществу?

И может быть, лучше чтобы не было самоуправства с обоих сторон конфликта?