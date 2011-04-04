Додано: Вів 20 січ, 2026 15:56

Kripo написав: Непропорциональная защита: Если вред, причиненный вору собакой, признается чрезмерным по сравнению с угрозой, которую он представлял (например, воришка был безоружен и просто перелезал через забор) [1]. Непропорциональная защита: Если вред, причиненный вору собакой, признается чрезмерным по сравнению с угрозой, которую он представлял (например, воришка был безоружен и просто перелезал через забор) [1].

Отсутствие предупреждающих знаков: Если на заборе не было таблички «Осторожно, злая собака» (Cuidado con el perro), это трактуется как создание скрытой ловушки [2].

Гражданская ответственность: Статья 1905 Гражданского кодекса Испании гласит, что владелец животного несет ответственность за любой ущерб, который оно причинило, даже если животное убежало или потерялось [3].

Я даже по отношению к людям называю такие требования просто средством сделать самообороняющегося виновным. С таким же успехом можно написать, что самозащита запрещена под страхом тюрьмы, а если вас режут, вызывайте полицию. Потому что если на меня нападает какая-то мутная личность, я не могу знать: какие у него навыки рукопашного боя, что у него в карманах, под воздействием каких веществ он находится и какими психическими расстройствами страдает.И, не зная всего этого, я как-то должен точно рассчитать, с какой силой бить нападающего в челюсть, чтобы не дай бог не причинить ему больше вреда, чем он мог бы причинить мне? А ещё нужно знать точное медицинское состояние его организма, потому что иногда даже слабый удар или толчок может привести к порыву аневризмы мозга или отрыву тромба, и пациент отправится на тот свет, хотя по всем параметрам это не должно было произойти. Ну что это за бред?И интересно, что оценивать это всё будут следователи и судьи в спокойной обстановке, сидя в мягких креслах, и рассуждая, мог ли обвиняемый ударить слабее, или, может ему вообще стоило убежать, вон там на записи с видеокамер дырка в заборе виднеется.А тут всё это оценивать требуют ещё и от собаки.Это всё опять укладывается в принцип, что государство наказывает не того, кто этого заслуживает, а того, до кого проще добраться. Грабитель сбежал и не оставил заметных следов? И что, теперь искать его? Да зачем, когда есть владелец дома, который деться никуда не может, надо только найти по какой статье его привлечь? Что там раскрытое преступление, что тут, так зачем напрягаться?Тоже не пойму, что не так со скрытыми ловушками. Вот если бы каждый вор знал, что имеет высокий шанс наступить на противопехотную мину, снизило бы это общую приступность? Мне почему-то кажется, что да.Вот против этого как раз ничего не имею. Если животное напало на человека в месте, где он вправе находится, то владелец должен нести ответственность. Но если животное напало на человека в месте, которое оно обучено охранять, то это нарушитель должен выплатить компенсацию собачке на вкусняшки, потому что она очень страдала от необходимости проявлять звериные чувства.