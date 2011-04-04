Додано: Чет 29 січ, 2026 04:20

swan forever написав: А сколько людей пострадало пока чадушки веселились никого не интересует. И то, шо не все просто перебесились, но продолжили сбивать шапки в крупных масштабах, тоже неинтересно. А сколько людей пострадало пока чадушки веселились никого не интересует. И то, шо не все просто перебесились, но продолжили сбивать шапки в крупных масштабах, тоже неинтересно.

Если верить Кодексам всех стран, то интересует. Прописано, что или чадушко компенсирует результаты своих действий самостоятельно или оно считается недееспособным, обязательно имеет какого-то опекуна с правами свободу чадушки ограничивать и компенсацию в том же объёме производит опекун. Не вижу какие тут альтернативы, пока не научились дееспособность заливать в мозг при рождении. Да и казалось бы нормально задумано: окружающие в любом случае получают одинаковую компенсацию вне зависимости от дееспособности вредителя, а опекун имеет максимальный стимул в нём вредительские наклонности искоренять. Только этот механизм любят засорять близоруким гуманизмом и поэтому часто он работает так себе. В любом возрасте "чадушки". Кейс Долиной это ярко показал. Причём сразу две вещи:1) Если оставлять вредителя безнаказанным, то подобных быстро разведётся в огромном количестве. Ведь можно и выгодно (лично вредителю);2) Если потенциально пострадающие слишком массово возмутятся, то даже до самого гуманного суда в мире доходит, что лучше ему свою гуманность отменить не дожидаясь уже самосудов.