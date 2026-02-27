RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
7
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 23:27

  Ferlakur написав:Так там же зараз нема шо купляти за кредитні

ну чому ж немає, Соледар від ІСУ наприклад
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 09:31

Ліміти по карті на операції в інтернеті

Панове, а підкажіть, що це за покращення в Сібі - що у додатку не можна встановити ліміт на операції в інтернеті більше за 15 тис. Якщо треба більше - направляє у підтримку банку.
Чи все ж якось можна самому встановити ті ліміти?
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 10:17

  1finanсier написав:Панове, а підкажіть, що це за покращення в Сібі - що у додатку не можна встановити ліміт на операції в інтернеті більше за 15 тис. Якщо треба більше - направляє у підтримку банку.
Чи все ж якось можна самому встановити ті ліміти?

Это в каком месте приложения нельзя? И каких операций из двух? Тапнул по карте, потом в Limits per card. Оба вида Online payments спокойно поставил по миллиону. ЧЯДНТ?
Зображення
3
11
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:24

  moveton написав:
  1finanсier написав:Панове, а підкажіть, що це за покращення в Сібі - що у додатку не можна встановити ліміт на операції в інтернеті більше за 15 тис. Якщо треба більше - направляє у підтримку банку.
Чи все ж якось можна самому встановити ті ліміти?

Это в каком месте приложения нельзя? И каких операций из двух? Тапнул по карте, потом в Limits per card. Оба вида Online payments спокойно поставил по миллиону. ЧЯДНТ?
Зображення
font keyboard

Спробуйте на кредитці це зробити. Схоже таке обмеження поставили по кредиткам.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:32

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  1finanсier написав:Спробуйте на кредитці це зробити. Схоже таке обмеження поставили по кредиткам.

Н ведь на дебетке всё ещё можно? ;) На кредитке верю и догадываюсь о причине. Но у меня такая проверка заканчивается ещё на нулевом этапе - её у Укрсиба получить. Его ИИ считает, что она мне лишняя.
3
11
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 22:43

  1finanсier написав:Спробуйте на кредитці це зробити. Схоже таке обмеження поставили по кредиткам.

мої ліміти по кредитці. ставив давненько.
Зображення

але так. змінити 75→100 не дає.
