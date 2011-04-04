RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1930193119321933

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2026 09:58

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Банківські комісії: що нового з’явилося за останні місяці
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6412
З нами з: 25.01.06
Подякував: 84 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:03

Андрій Пишний - голова НБУ

Маємо розвиток ситуації з коштами державного банку, затриманими в Угорщині. І він лише підтверджує те, що від самого початку було очевидним: йдеться не про правила чи безпеку, а виключно про заздалегідь зрежисоване політичне дійство, побудоване на беззаконні.
Постановою Уряду Угорщини № 49/2026, яка була ухвалена поспіхом і заднім числом, звичайну банківську операцію – перевезення готівки та банківських металів між банками з усіма дозвільними документами та митним оформленням – оголошують загрозою національній безпеці.
Швидка юридична оцінка говорить про те, що таким чином накладення арешту виведене за межі кримінального процесу та передане в пряме підпорядкування уряду.

Мета очевидна: кошти українського державного банку вилучені щонайменше на 60 днів, а публічні заяви угорських посадовців безпосередньо пов’язують їх повернення з політичними вимогами.
Сьогодні Національна асамблея Угорщини більшістю голосів ухвалила резолюцію про відмову від підтримки вступу України до ЄС та виступила проти подальшого фінансування її військових потреб країнами ЄС.
Водночас парламент Угорщини сьогодні ж з фантастичною швидкістю ухвалює закон про вилучення коштів Ощадбанку.
Ми маємо справу не з правовим процесом, а з політичним тиском.
Угорщина вдається не лише до маніпуляцій, але й до міжнародного шантажу?
Країна ЄС на очах у решти 26 країн нехтує ключовими принципами об’єднання та вдається до політично вмотивованих незаконних дій?
Схоже, ці питання більше не риторичні.

Ми ведемо комунікацію з європейськими партнерами та розраховуємо на неупереджене та транспарентне дослідження кейсу з відповідними висновками та результатами, які дали б змогу на практиці продемонструвати прихильність до верховенства права в ЄС.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5518
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1224 раз.
Подякували: 2098 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2026 15:23

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5518
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1224 раз.
Подякували: 2098 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 15:07

Андрій Шевчишин - фінансовий аналітик

Українські банки за 2 місяці 2026 року знизили чистий прибуток до 17,78 млрд грн (-36,4% АППР) - мінімум за 4 роки.

Доходи банків зросли на 20,5% до 105,8 млрд грн, витрати зросли на 47,1% до 88 млрд грн. Абсолютні історичні максимуми для банківського сектору.
Відрахування в резерви зросли до 5,7 млрд грн (+468% АППР).

Банки заплатили рекордні для перших двох місяців року податки - 17,3 млрд грн (+161% АППР).
Зображення
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5518
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1224 раз.
Подякували: 2098 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 20:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  M-Audio написав:держава не взмозі дотягтися до злочинців, що скоїли тяжкий злочин, а замість цього пресує жертв цього злочину, тільки тому, що до них простіше дістатися
Ось в продовження теми, з фейсбуку (зі скороченнями)

Якщо коротко, гайки закручують. І роблять це системно.
За останні роки там сформувалася ціла культура штрафів.
Кілька прикладів:
Перейшов дорогу з телефоном у руках, приблизно 300 злотих (≈70 €)
Перейшов дорогу в недозволеному місці, 50–200 злотих (≈12–45 €)
Вийшов на переїзд, коли шлагбаум почав опускатися, до 2000 злотих (≈450 €)
Загальна сума штрафів може доходити до 5000 злотих (≈1100 €)
Для водіїв ще цікавіше.
Перевищення швидкості, до 2500-5000 злотих (≈550-1100 €)
У разі розгляду справи в суді, навіть до 30 000 злотих (≈6500 €)
І таких правил сотні.
А тепер головне.
Штрафують звичайних людей. Тих, хто працює, платить податки і фактично годує цю систему, яка ж їх і штрафує.
І саме для них такі суми.
Логіка проста.
Платиш податки, плати ще.
Оступився на дрібниці, заплати серйозно.
Іноді влізь у борги, зіпсуй кредитну історію і розгрібай це роками.
І тепер питання.
Це про безпеку чи про гроші?
Бо коли доходить до реальних злочинів, картина вже інша.
Я працюю в логістиці вже більше 7 років.
І за цей час у мене було близько шести серйозних випадків.
Побиті водії.
Порізані тенти на причепах.
Пробиті колеса.
Злита солярка.
Пробиті баки.
І це все відбувалося в різних країнах Європи.
Іспанія. Португалія. Франція. Польща.
Жоден із цих випадків так і не був розкритий.
Жоден.
А тепер порівняйте.
Якщо водій десь помилився, щось не так заповнив у документах або порушив якусь дрібницю, штраф прилітає одразу. І дуже відчутний.
А коли мова про реальні злочини, збитки, насильство і крадіжки, результату немає.
І ще один випадок.
Приблизно два місяці тому в Німеччині у мене вкрали причіп.
Щоб було зрозуміло, про що мова.
Причіп від фури, 13,6 метрів довжиною, висотою майже під 3 метри і шириною 2,45 метри.
Всередині близько 20 тонн міді.
Це не дрібниця. Це величезна конструкція плюс вантаж, який просто зник.
Поліція працювала. Вертоліт, переслідування, затримання.
Двох затримали. Один був поранений.
Минуло вже два місяці.
Начепу не знайшли.
Товар не знайшли.
Є затримані, але результату немає.
І тут у мене не сходиться.
За телефон у руках штраф одразу.
За вкрадену начепу від фури і 20 тонн товару взагалі жодної конкретної інформації, жодних результатів. При тому що вже є двоє затриманих, з ними проводяться допити, але досі нічого не вдалося встановити.
Серйозно?
Складається враження, що система працює не на захист, а на контроль і гроші.
І головний парадокс.
Ти працюєш, платиш податки, стараєшся жити нормально і саме ти стаєш основною мішенню для штрафів.
А коли доходить до серйозної злочинності, ефективність різко зникає.
M-Audio
 
Повідомлень: 3651
З нами з: 23.03.11
Подякував: 659 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
  #<1 ... 1930193119321933
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 311936
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 10:05
2 8477
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 14:04
Ірина_
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 164552
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11238)
10.04.2026 20:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.