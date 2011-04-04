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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1934193519361937

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 10:36

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Що робити, якщо банк не віддає депозит чи валюту
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 10:41


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Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 17:58

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Що робити, якщо банк не віддає депозит чи валюту

А що, ще існують банки, в яких на умовній 187-й сторінці 500-сторінкових "правил банківського обслуговування" не написано, що "банк має право на все, що завгодно, а клієнт зі всім погодився, коли відкрив рахунок"? Це все мало б якийсь сенс, якщо б регулятор виконував свою роботу, і карав би за дискримінаційні дії по відношенню до клієнтів, а суди б компенсували не тількі прямі втрати, але й супутні, викликані невиконанням банками своїх обов'язків, із підвищіними ставками, штрафами і пенею на користь клієнта.
А поки нічого цього немає, фактично банк виконує свої обов'язки не за договором, а тільки тому, що інакше гроші перестануть нести, але коли це перестає лякати, то грошей можна вже і не отримати, і ніяким договором в ніяких судах нічого не доведеш.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 18:39

  moveton написав:
  klug написав:А от чому раптом пішов виніс зі Жлобуса - мені не очевидно, враховуючи деякі позиці, що у плюсі, то й відтік з Альянса викликає питання - ці ж навпаки стараються з усіх сил.

А в чём именно они стараются? У обоих интересные кредитки. У Альянса неплохой курс на покупку валюты, но это купил и обычно сразу вывел. Но свои деньги там держать зачем? Те, что в плюсе, местами куда более любопытны по вопросу с какого перепугу туда деньги несут. Например, Идея и Юнекс.

Ну, тобто Ви бачите, чому люди доносять гроші у якийсь "Полікомбанк", "Траст-капітал" чи навіть тримають гроші у "Авангарді", але не розумієте, чому хтось би тримав гроші у Жлобусі чи Альянсі під далеко не найгірший відсоток? Якийсь АТ "ЄПБ" я взагалі вперше бачу, але він у плюсі.

Щодо названих, то: Юнекс на приколі і взагалі відмовив мені у відкритті рахунку (дебетки), Ідея - відоме йобобо, як витріпає усі нерви, що обслуговуванням, що нескінченними дзвінками. Взірці привабливості :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 19:07

  Ірина_ написав:
От цікаво, а якщо я візьму кредит в банку, а замість платежу погашення почну вимагати від банка "зрозумілі і прозорі" документи про походження коштів, сплату податків, договори з контрагентами та іншу інформацію щодо діяльності банку, ну, з метою створення більш чесного і відкритого конкурентного середовища, то банк такий скаже "звісно, зараз швидко все скопіюємо і надійшлемо, адже це в наших спільних інтересах, щоб бізнес працівав вбілу"?
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 19:10

  klug написав:
  moveton написав:Например, Идея и Юнекс.

Ну, тобто Ви бачите, чому люди доносять гроші у якийсь "Полікомбанк", "Траст-капітал" чи навіть тримають гроші у "Авангарді", але не розумієте, чому хтось би тримав гроші у Жлобусі чи Альянсі під далеко не найгірший відсоток? Якийсь АТ "ЄПБ" я взагалі вперше бачу, але він у плюсі.

Я сказал "например". Так-то не очень понимаю зачем вообще доносят и давно своих денег в банках держу только на оперативные расходы. Но в Авангарде, в отличие от Идеи, СЭП бесплатный, так что к нему несколько меньше удивления.
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