Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Що робити, якщо банк не віддає депозит чи валюту
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 30 чер, 2026 10:36
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Що робити, якщо банк не віддає депозит чи валюту
Додано: Вів 30 чер, 2026 10:41
Додано: Вів 30 чер, 2026 17:58
А що, ще існують банки, в яких на умовній 187-й сторінці 500-сторінкових "правил банківського обслуговування" не написано, що "банк має право на все, що завгодно, а клієнт зі всім погодився, коли відкрив рахунок"? Це все мало б якийсь сенс, якщо б регулятор виконував свою роботу, і карав би за дискримінаційні дії по відношенню до клієнтів, а суди б компенсували не тількі прямі втрати, але й супутні, викликані невиконанням банками своїх обов'язків, із підвищіними ставками, штрафами і пенею на користь клієнта.
А поки нічого цього немає, фактично банк виконує свої обов'язки не за договором, а тільки тому, що інакше гроші перестануть нести, але коли це перестає лякати, то грошей можна вже і не отримати, і ніяким договором в ніяких судах нічого не доведеш.
Додано: Вів 30 чер, 2026 18:39
Ну, тобто Ви бачите, чому люди доносять гроші у якийсь "Полікомбанк", "Траст-капітал" чи навіть тримають гроші у "Авангарді", але не розумієте, чому хтось би тримав гроші у Жлобусі чи Альянсі під далеко не найгірший відсоток? Якийсь АТ "ЄПБ" я взагалі вперше бачу, але він у плюсі.
Щодо названих, то: Юнекс на приколі і взагалі відмовив мені у відкритті рахунку (дебетки), Ідея - відоме йобобо, як витріпає усі нерви, що обслуговуванням, що нескінченними дзвінками. Взірці привабливості
Додано: Вів 30 чер, 2026 19:07
От цікаво, а якщо я візьму кредит в банку, а замість платежу погашення почну вимагати від банка "зрозумілі і прозорі" документи про походження коштів, сплату податків, договори з контрагентами та іншу інформацію щодо діяльності банку, ну, з метою створення більш чесного і відкритого конкурентного середовища, то банк такий скаже "звісно, зараз швидко все скопіюємо і надійшлемо, адже це в наших спільних інтересах, щоб бізнес працівав вбілу"?
Додано: Вів 30 чер, 2026 19:10
Я сказал "например". Так-то не очень понимаю зачем вообще доносят и давно своих денег в банках держу только на оперативные расходы. Но в Авангарде, в отличие от Идеи, СЭП бесплатный, так что к нему несколько меньше удивления.
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