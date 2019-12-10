Додано: Пон 16 чер, 2025 22:57

Hotab написав: moveton

Спасибо, примерно понял

Какие оф доходы (если вы представляете себе эту сумму) их устраивают?

Ну или пропорция, типа при месячном доходе в 3 куе, или 7 куе , возбуждение начинается скажем при 10, или 20?? Есть из опыта какие-то цифры? Спасибо, примерно понялКакие оф доходы (если вы представляете себе эту сумму) их устраивают?Ну или пропорция, типа при месячном доходе в 3 куе, или 7 куе , возбуждение начинается скажем при 10, или 20?? Есть из опыта какие-то цифры?

Смотря кто "они". У Революта речь про доходы в целом вообще пока не шла и не факт, что пойдёт. У меня перевод от зарубежной фирмы и конкретно про него нужно было пояснить на каком основании мне заплатили. Украинских глупостей, что на такую же сумму нужно предоставить справок о доходах, нет (очевидно же, что если мне только переводят, то ни в какую справку о доходах оно попасть ещё не могло).Когда у Paysera поднимал - там сложно сказать есть ли вообще то соотношение. Сказал им, что доход такой-то, но может захотеться переводить сбережения, поэтому пусть лимит будет в размере дохода за полгода. Они были не против. Наверное, можно и с бОльшим соотношением. Меморандумных маразмов, что перевести в месяц можно не больше месячного дохода минус 30-70% на проесть всё таки нет. Но это именно месячный лимит, который чисто технически на выход не превысить. А возбуждение собсно финмона уже идёт по сумме операции, т.е. просто по каждому более-менее крупному трансферу нужно присылать объяснительную. Я так понимаю, что от доходов этот момент не зависит. В общем, как у нас НБУ требует при операциях от 400к грн, но у Paysera этот порог раза в три поменьше. Если по паре килоевро за раз кидать, может никто и не спросит ничего даже, если за месяц таких килоевро будут уже десятки. Но это сугубо моё предположение. Нигде чётко не написано, что на такое нужно что-то предоставлять, а такое всегда пропустим без вопросов. Всё опытным путём. Когда вопросы возникают, тогда и узнаёшь что нужно и в каком объёме.