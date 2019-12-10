Війна війною,проте Закони треба поважати і виконувати
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Додано: Пон 16 чер, 2025 20:01
Додано: Пон 16 чер, 2025 20:59
Без базара. Но кому нужно и какие именно Законы - тут много всяких комбинаций
А вообще украинский финмон становится просто обыкновенным. Сейчас мне Револют пополнение счёта посчитал подозрительным. На время рассмотра пояснительных документов заблокировал вообще любые пополнения. На рассмотр изначально попросил неделю, через полторы недели вот сейчас в чате ответили, что мои две странички текста всё ещё усиленно смотрят и может быть через ещё неделю что-нибудь решат. Хотя некоторая отличительная особенность есть: деньги не зажал, т.е. пополнение просто вернул взад и выход не блокировался (во всяком случае такого не писал). Уж не знаю откуда про Револют слава, что он легко блокирует выход и деньги не выцарапать.
Додано: Пон 16 чер, 2025 22:19
moveton
Я не клієнт Революта (може колись буду) , але ..
А що у нього з нажаблюванням ерекціі на клієнта?
Ви давали йому якісь свої доходи до того як юзати його? Він вас знає як порядного клієнта? Чи йому все одно, і він ерегує на всіх?
Додано: Пон 16 чер, 2025 22:35
Я из регов этого года и гонять начал недавно. При реге Револют не спросил вообще ничего и явных лимитов нигде не прописал. И даже первый трансфер пролетел со свистом и на вход и на выход, хотя он сильно превышал 3к евро. А вот на второй аналогичной суммы и источника он уже попросил пояснений и застрял с их чтением. Может потом и полегче будет.
Для сравнения: Paysera изначально влепила лимит на исходящие около 3к евро в месяц и для поднятия понадобились доки о доходах и интервью, но в общем произошло быстро. После этого каждый крупный (порог нигде не прописан, но похоже, что тоже около 3к евро) трансфер в любом направлении блокирует и просит пояснительные доки, но рассматривает их в течение дня и моими всегда удовлетворялось.
В общем, и в Европе "В банках всматриваются в операции и затягивают платежи" (декабрь 2015го, скоро юбилей статье, йопта), но довольно таки по-разному.
Додано: Пон 16 чер, 2025 22:41
moveton
Спасибо, примерно понял
Какие оф доходы (если вы представляете себе эту сумму) их устраивают?
Ну или пропорция, типа при месячном доходе в 3 куе, или 7 куе , возбуждение начинается скажем при 10, или 20?? Есть из опыта какие-то цифры?
Додано: Пон 16 чер, 2025 22:57
Смотря кто "они". У Революта речь про доходы в целом вообще пока не шла и не факт, что пойдёт. У меня перевод от зарубежной фирмы и конкретно про него нужно было пояснить на каком основании мне заплатили. Украинских глупостей, что на такую же сумму нужно предоставить справок о доходах, нет (очевидно же, что если мне только переводят, то ни в какую справку о доходах оно попасть ещё не могло).
Когда у Paysera поднимал - там сложно сказать есть ли вообще то соотношение. Сказал им, что доход такой-то, но может захотеться переводить сбережения, поэтому пусть лимит будет в размере дохода за полгода. Они были не против. Наверное, можно и с бОльшим соотношением. Меморандумных маразмов, что перевести в месяц можно не больше месячного дохода минус 30-70% на проесть всё таки нет. Но это именно месячный лимит, который чисто технически на выход не превысить. А возбуждение собсно финмона уже идёт по сумме операции, т.е. просто по каждому более-менее крупному трансферу нужно присылать объяснительную. Я так понимаю, что от доходов этот момент не зависит. В общем, как у нас НБУ требует при операциях от 400к грн, но у Paysera этот порог раза в три поменьше. Если по паре килоевро за раз кидать, может никто и не спросит ничего даже, если за месяц таких килоевро будут уже десятки. Но это сугубо моё предположение. Нигде чётко не написано, что на такое нужно что-то предоставлять, а такое всегда пропустим без вопросов. Всё опытным путём. Когда вопросы возникают, тогда и узнаёшь что нужно и в каком объёме.
Додано: Вів 17 чер, 2025 13:27
Додано: Чет 19 чер, 2025 23:42
Намешал чувак финмон и меморандум в одну кучу и что сказать хотел не понятно. Вначале распинается, что ему нужно 470к перевести и у него нет времени делать это несколькими платежами с разных банков. Потом разводит хайп "найлегше пройти фінансовий моніторинг і погодити такий платіж ви здивуєтесь але це новапей" и остаётся загадочным чему тут удивляться, если в NP ему пообещали без проблем провести только до 300к, а по факту он перевёл и всего-то 100к. Та переводил бы он с каждого банка по 100-150к без всяких предварительных согласований и горя бы не знал. Ну может БВР бы и только и возбудился, раз это на 99к произошло, но это же уже после перевода, когда денег в банке уже нет. Ну расстался бы с ним БВР, взяв 30% комиса с нулевого остатка. Раз чувак расписывает, что он легко мог пропустить извещение от финмона, значит тот БВР ему не нужен. И про Сенс думается, что сильно гонит. Хотя и вполне может быть, что 12го числа поддержка ещё была не очень в курсе, что 10го числа понимание Меморандума у нонСенса радикально изменилось. Надо было ничего не спрашивать и просто перевести. При 150к вообще в одну операцию бы уложился. А четырьмя и все бы свои 470к перевёл из одного только Сенса. Наверное, потом бы всё таки пришлось пообщаться с финмоном потому, что вылез за 400к в день, но именно потом.
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