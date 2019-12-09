RSS
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:53

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  M-Audio написав:А стосовно меморандуму -- я так думаю, що обмеження давно внесені в умови обслуговування, знову ж таки, користуючись правом безконтрольно і беззвітно вносити будь-які зміни, чого теж не повинно бути.
Так, тишком-нишком бакстери прописали цю норму у себе в ДКБО, яка таки дійсно не є якимось технічним обмеженням самих можливостей банку, а дійсно є загороджувальним ТИМЧАСОВИМ регламентом для країни у стані війни (а не воєнним станом) і повинно відповідно затверджуватися Радою як мінімум
Amethyst
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 02:31

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  M-Audio написав:Але абсолютно всі так звані цивілізовані держави дуже полюбили перекладення своїх обов'язків на комерційні структури, і за їхній же кошт. При цьому якось не помітно, щоб держави десь скорочували свої забаганки із збору коштів на виконання, начебто, державницьких функцій.

Зато рассказывают, что просто нужно жить честно и это затруднять не будет. Вот у нас за ворюгу на днях внесли дополнительный залог в 12 лям грн. Физлицо. Наверняка банк для этого запросил и получил документы, что деньги были заработаны за три последних года минус 30% на проесть, а также имеют чистейшую историю со времён Потопа (по отзывам и по моему опыту, когда выходишь за 400к за раз, уже зачастую только справкой о доходах не отделаться и начинают требовать более глубокие документы о происхождении). И внимательно их рассмотрел и одобрил и всё за считанные дни. Какие такие требования нереальных справок и уход в мороз на месяцы? Поклёп!
moveton
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 05:49

Якщо звичайно ви про 400к не доларів

moveton
по отзывам и по моему опыту, когда выходишь за 400к за раз, уже зачастую только справкой о доходах не отделаться


Раніше згадував тут: Кредо не просив нічого додатково крім раніше наданої ОК-7 , коли в касу заносив 30к дол. Поки касир рахувала і красиво складала (перетягувала ризинками) , фінмон банку вже перевірив і апрувив
Hotab
  Hotab написав:Раніше згадував тут: Кредо не просив нічого додатково крім раніше наданої ОК-7 , коли в касу заносив 30к дол. Поки касир рахувала і красиво складала (перетягувала ризинками) , фінмон банку вже перевірив і апрувив

Заносил на свой счёт или оплачивал кому-то другому? Огромная разница же. В первом случае деньги типа остаются у того же человека и проверять нечего. А во втором он уже потенциальный спонсор терроризма, а также пытающийся получить пользу от доходов, полученных преступным путём и без уплаты налогов.

Ещё дополнительный момент, что это была именно ОК-7, т.е. показывающая зарплату наёмного работника с которой ощипано в пользу государства по максимуму. Тут уже видно, что не преступник и про деятельность своей конторы всё равно ничего не расскажет. Но если на 30к$, т.е. 1.2 ляма грн ОК-7 за три года может принесёт и довольно много людей, то вот на десятикратно большую сумму уже единицы. Обычно на таких объёмах уже показывают справки дохода ФОП. А на это банки уже реально могут потребовать и про хозяйственную деятельность ФОП порассказывать, да документально подтвердить. Могут и не потребовать, как пойдёт.
moveton
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 06:20

moveton
Ні, на свій
На чужий - це відправляв з європейського. Ті наче десь добу перевіряли отримувача, але щоправда додаткові документ від мене (договір, який я вказав при оформленні переказу) не просили
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 06:36

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Hotab написав:Ні, на свій

Ну это ни о чём. Переводы между своими карманами мониторятся по минимуму даже, если один из карманов - это наличка. Некоторые меморандумные банки даже не лимитируют такие переводы. На этом в некоторых случаях можно сыграть, например, СЭПнув на свои счета в нескольких банках, а потом оплачивать кому-то другому уже мелкими частями, которые финмон не возбуждают. Правда, в нашей любимой постанове это называется дроблением и уже само по себе подозрительное действие, если заметят. В Авангарде у меня даже спрашивали зачем это я со своего Мониного счёта перевожу к ним на свой же, а потом по договору покупки другому человеку, а не перевожу сразу от Мони. К таким вопросам нужно быть, как минимум, готовым.

А вот если не себе или не от себя - ууу. Сенс на сенсовый же счёт погашает ОВГЗ - и то принеси не только справку о доходах, но и справку о покупке этих ОВГЗ ранее. И это ещё самый невинный вариант.
moveton
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 03:52

Виявляється, український шмоніторинг вже давно переплюнув європейський за частко зашмоніториних трансакцій і має грандіозні плани вийти на принципово новий рівень шмоніторення: https://youtu.be/u6HpKpgcFaM?t=42
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 13:39

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  klug написав:має грандіозні плани вийти на принципово новий рівень шмоніторення

Просмотрел транскрипт. Прочитал: "По-перше, має бути створено так званий реєстр всіх рахунків в Україні. Це означає, що зараз фізособи, чи ФОПи чи бізнес можуть розділяти платежі по банках і залишатися непоміченими. Більше цього не буде." Эта команда из 11 профессионалов не знает даже, что у нынешних ФОПов уже много лет все счета его ИНН (в т.ч. 2620) принудительно регистрируются в налоговой. Поэтому они уже не могут "розділяти платежі по банках і залишатися непоміченими". Лайк не поставлю. Пусть пугают дальше.
moveton
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:02

  moveton написав:
  klug написав:має грандіозні плани вийти на принципово новий рівень шмоніторення

Просмотрел транскрипт. Прочитал: "По-перше, має бути створено так званий реєстр всіх рахунків в Україні. Це означає, що зараз фізособи, чи ФОПи чи бізнес можуть розділяти платежі по банках і залишатися непоміченими. Більше цього не буде." Эта команда из 11 профессионалов не знает даже, что у нынешних ФОПов уже много лет все счета его ИНН (в т.ч. 2620) принудительно регистрируются в налоговой. Поэтому они уже не могут "розділяти платежі по банках і залишатися непоміченими". Лайк не поставлю. Пусть пугают дальше.

Команда професіоналів чомусь вирішила, що у новому реєстрі буде більше атрибутів, ніж лише факт наявності рахунку. Щоб зрозуміти чи є для цього підстави на даний момент, потрібно опрацювати тих 104 сторінки (я поки не подужав). Статистика на початку відео цікава і показова.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:19

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  klug написав:Команда професіоналів чомусь вирішила, що у новому реєстрі буде більше атрибутів, ніж лише факт наявності рахунку. Щоб зрозуміти чи є для цього підстави на даний момент, потрібно опрацювати тих 104 сторінки (я поки не подужав)

Я даже не вижу смысла это делать самому. Это условие для SEPA уже давно в СМИ обсосано и везде упоминали что будет только реестр наличия счетов без раскрытия финансовых операций. Т.е. всё, что поменяется - и физикам без ФОП будет при открытии нового счёта сообщаться, что нужно чуть подождать, пока этот счёт налоговая себе тоже зарегистрирует. Поэтому может что-то в финмоне и усилят и будут складывать, но пока для этого основы нет и не намечается.
moveton
