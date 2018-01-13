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Мошенничество через OLX

Мошенничество через OLX
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 09:32

Мошенничество через OLX

Обратите внимание.
На ОЛХ приходит сообщение, что разместивший объявление выиграл приз за активность.
По ссылке переходить не стоит, но если сделать это на всякий случай в защищенной среде, то окажется, что приз в несколько тысяч у.е. ждет Вас.
Но время его получения ограничено.
Для вывода приза на зарегистрировать специальный счет всего-то за 49 грн.
Сделать это можно с помощью платежной карты, указав..... все ее данные, сроки, СВВ.
Далее сидеть ждать прихода Ваших денег мошенникам.
Профит.
Занавес.
Сейчас прикреплю пару слайдов.

Зображення

Зображення
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:37

Re: Мошенничество через OLX

Ссылка просто для раритетных лохов: olxtop.ru...
Тут в премодерации такие перлы тоже попадаются периодически:
"Знайшов варіант заробітку в інтернеті без вкладень. Перейдіть за посиланням (тут url через сервіс типу bitly) файл завантажується в форматі .exe"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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