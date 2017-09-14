Додано: Суб 01 лис, 2025 11:07

щодо мобілізації - ця тема є найулюбленіша для накидів для місцевих ІПСОшників та зрадофілів. тема дійсна болюча та складна. але місцеві зрадофіли воліють не помічати, що мета цієї кампанії - максимальна дискредитація мобілізації, її зрив, й як наслідок - програш Раші на тих чи інших умовах.бо в поточних умовах мобілізації зупинити НЕМОЖЛИВО. це шлях до знищення держави. а от проблеми мобілізації та шляхи їх виправлення - оце можлива тема для дискусій. до речі, одна з проблем - те що влада дистанцюється від неї - бо вона політично програшна. а хто тоді буде виправляти проблеми?..одна з проблем - це корупція. й надаю вона дуже значна, бо створює проблему несправедливості - а це дуже сильний демотиватор. корупція різна - й оформлення липових підстав для відстрочки, й втеча за кордон, й відкуп в ТЦК, й переведення в тилові частини. кажуть, навіть при виході на нуль є певні моменти... саме на цьому спекулюють, коли розганяють зраду тут окремі дописувачі...простого рецепту, як це побороти - немає. ба більш, дехто з місцевих критиканів скористався тим чи іншим способом, а тепер волає - як так можна (напевне, дуже багато грошей зняли). цим має займатися влада - й один зі шляхів, це позбавлення привілеїв любих друзів. не броні - бо в тилу потрібна й поліція, й ДСНС, й комунальники, та й чиновники, а саме привілеїв для окремих категорій наближених. бо так, багато що починається з голови.але насправді найбільша категорія - це таки ухилянти. які не мають підстав для бронювання або відстрочки, але дуже не хочуть потрапити в ВСУ. жарти про партію ухилянтів не зовсім жарти. але оце волає насправді відносно невеличка їх частина, яка розганяє будь-який випадок бусифікації чи насилля, так, наче це відбувається повсюди. хоча це лише якийсь відсоток від загальних випадків мобілізації. ті ІПСО, що за гроші, це зрозуміло. а от місцеві дурники - невже дійсно так лячно? що зі страху готові на будь-що?..що, аргументи будуть? чи зараз почнуться особисті накиди?