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Мошенничество через OLX

Мошенничество через OLX
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 09:32

Мошенничество через OLX

Обратите внимание.
На ОЛХ приходит сообщение, что разместивший объявление выиграл приз за активность.
По ссылке переходить не стоит, но если сделать это на всякий случай в защищенной среде, то окажется, что приз в несколько тысяч у.е. ждет Вас.
Но время его получения ограничено.
Для вывода приза на зарегистрировать специальный счет всего-то за 49 грн.
Сделать это можно с помощью платежной карты, указав..... все ее данные, сроки, СВВ.
Далее сидеть ждать прихода Ваших денег мошенникам.
Профит.
Занавес.
Сейчас прикреплю пару слайдов.

Зображення

Зображення
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:37

Re: Мошенничество через OLX

Ссылка просто для раритетных лохов: olxtop.ru...
Тут в премодерации такие перлы тоже попадаются периодически:
"Знайшов варіант заробітку в інтернеті без вкладень. Перейдіть за посиланням (тут url через сервіс типу bitly) файл завантажується в форматі .exe"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 09:09

Вы же прекрасно понимаете, что подавляющему большинству это неочевидно.
Авторы прекрасно понимают, что на ОЛХ все или многие торгуют через карты

https://news.finance.ua/ru/news/-/393198

Поэтому я не удивлюсь, если сборы будут не нулевыми.

И этому мы не касаемся самого факта перехода по непонятной ссылке. Этого делать без понимания того, что делаешь, точно не стоит.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:47

Меня тоже раз нагрели на этом, типу работники банка звонили(
115599diana
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:30

Мошейники на olx.

Якщо вас обшукали на олх. Куди звернутися?
vsimka122
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:28

Обшукали и ошукали вещи разные. Мошенниками в теории занимается полиция, но по факту мелкие нарушения остаются без расследования, если только конец квартала не на носу и данные по мошенникам ну прямо на поверхности.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 06:35

А мені дзвонять кожного дня. Вже номер занесла до чорного списку, вишукують на інших номерах, в них напевно база якась. Щоб безпечно надалі щось купляти я перевела свої товари на віоліті.
miron63alex
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