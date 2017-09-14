RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 01:33

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Ну десь 13-14% в реальності.

Можна і 30% нарахувати і 5%. Все залежить від корзини споживання.
Для бідних (переважної більшості українців) інфляція в цьому році біля 20% https://tradingeconomics.com/ukraine/food-inflation

Читайте уважно:
Food Inflation in Ukraine averaged 13.13 percent from 2007 until 2025
Ще раз це прочитайте.
Це на 100% сходиться з офіційною інфляцією за 29 років, яка становить 13,16%. Це я сам рахував з офіційної статистики.
А тепер спитайте людей в любий момент історії України, в любий рік - Ви вірите в інфляцію 13.13%? В 99% випадків во почуєте що ви ідіот.

Ні, неможливо нарахувати 30% чи 5% в середньому за 30 років!!! Ви можете зманіпулювати за рік, чи за два, але взявши статистику за 30 років всі ваші маніпуляції будуть очевидні. А офіційна статистика заднім числом не корегується, на відміну від ваших фантазій чи маніпуляцій.
Вы не обратили внимание на подпись ниже процитированной вами фразы:
State Statistics Service Of Ukraine
("Источник: Государственная служба статистики Украины")
Так что эта цифра совершенно естественно совпадает с официальной. :)
А насчёт "спитайте людей", то действительно бывали годы с более низкой инфляцией.
6
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 06:26

  pesikot написав:А ось ти писав "вбили", "вбили", "вбили" ... вбили - це коли намисно, є хоч одне судове рішення з цього приводу ?
  Letusrock написав:- що ще забув, помічники-виловлювачі "тітушня в цивільному", убитий в спину цивільний на молдавському кордоні (ги-ги тапілі в Тісє).

Ти здивуєшься, але при незаконному перетину кордону, в будь-яку сторону, можуть вбити

Прикордонники, як поліцейські, мають право застосовувати зброю у строго регламентованих випадках типа напад, загроза життю, а інакше:
Прикордоннику, який застрелив 39-річного жителя Дніпра під час спроби перетину українсько-румунського кордону, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
«На сьогодні ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі. На даному етапі проводиться досудове розслідування і можу сказати, що обрано запобіжний захід додатково для правоохоронця. Це - утримання під вартою без права внесення застави», - сказала Тетяна Сапьян. https://varta1.com.ua/news/sud-obrav-za ... 80973.html

На Закарпатті прикордонник застрелив цивільного, який намагався перетнути кордон — ДБР
Військового вже затримали, йому може загрожує до 10 років ув’язнення https://chas.news/news/prikordonnik-zas ... kordon-dbr

Це в срср можна було героя отримати за вбивства втікачів із радянського ладу, як Карацюпа https://life.nv.ua/ukr/lyudi/mikita-kar ... 33583.html.
Але і самі прикордонники частенько линяють:
Скандал у Чопському прикордонному загоні: з початку року 15 військових "втекли" в країни ЄС. Про це пише закарпатський журналіст Віталій Глагола https://podrobnosti.ua/2508043-skandal- ... -do-s.html
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 07:33

Ой+

Скандал у Чопському прикордонному загоні: з початку року 15 військових "втекли" в країни ЄС. Про це пише закарпатський журналіст Віталій Глагола https://podrobnosti.ua/2508043-skandal- ... -do-s.html


Таких доречі можна підвести під статтю ККУ (якщо рвонув з поста) і вимагати повернення, як злочинця.
Те саме стосується і СЗЧ з дезертирами , які перейшли в Європу.
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 07:39


План влади - ще 2-3 роки такої війни і сценка "я повертаю вам Україну".
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 01 лис, 2025 08:02, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 07:55

Schmit

То як там, що показала зустріч в Будапешті ? Хто хоче миру чи хто не хоче миру ? )
2
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 07:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Московській області стався блекаут, - росЗМІ (відео)
У Підмосков'ї сталася "аварійна ситуація в електромережі", на багатьох вулицях зникло світло. Про це пишуть роспабліки.

Повідомляється, що напередодні в місті Жуковський було чути вибухи в небі. Адміністрація Жуковського Московської області РФ стверджує, що відключення світла сталося через "аварійну ситуацію в енергосистемі".

"Московщина втрачає світло", - написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
