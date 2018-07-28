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на тему Як заощаджувати та економити

#<12 Додано: Суб 28 лип, 2018 16:07 boloqaz Где же вы были пару дней назад...



Я тоже "купил" телефон.

Сейчас нарыл точно такой же клон: https://www.olx.ua/obyavlenie/na-garant ... 99057cd434 Где же вы были пару дней назад...Я тоже "купил" телефон.Сейчас нарыл точно такой же клон: zhumela

Повідомлень: 2 З нами з: 28.07.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лип, 2018 16:11 boloqaz Кстати,именно этот телефон я и "купил".

Кто-то писал заявление? Есть ли коллективное заявление? Может, есть его номер? Завтра иду писать.

Мой номер для связи: 096 724 98 84 zhumela

Повідомлень: 2 З нами з: 28.07.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лип, 2018 18:15 Іноді замовляю певні покупки через ОЛХ.

Так от - дивіться на дату реєстрації людини.

Якщо людина зареєстрована вже давно,більше 3 років назад,то ризик потрапити на злочинців,практично мінімальний.

ну і порада - купувати товар тільки накладеним платежем,без передплати. tea Повідомлень: 15114 З нами з: 15.11.08 Подякував: 250 раз. Подякували: 1876 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лип, 2018 18:43 Re: Мошенничество через OLX tea написав: Якщо людина зареєстрована вже давно,більше 3 років назад,то ризик потрапити на злочинців,практично мінімальний. Якщо людина зареєстрована вже давно,більше 3 років назад,то ризик потрапити на злочинців,практично мінімальний.



це хороший критерій, так! але не 99% і навіть не 90% я б сказав -

на свої очі бачив площакди, де продають... старі ОЛХ аккаунти!



так що таке от.



PS теж попадав на гроші на ОЛХ

для себе зробив такі висновки



1) ціна товану не підозріла (якщо нижча 15-20% від подібних або й ще більше) - дзвіночок! Продавець може плести всякі байки типу купив, не викорстовував, зараз маю щось інше, новіше і тд і тп.

2) під час спілкування продавець не наполягає на переказі на карту банку,

якщо наполягає причому досить жваво - дзвіночок!

3) в інтернеті є чорні списки кидал і мошенніків - варто там їх пошукати (я свого знайшов, але нажаль пост-фактум )



цей список не повний, лише мій житєєвий досвід.

Підтримка ОЛХ вам нічим не поможе. пошлють в банк чи в кіберполіцію

Я не жартую це хороший критерій, так! але не 99% і навіть не 90% я б сказав -на свої очі бачив площакди, де продають... старі ОЛХ аккаунти!так що таке от.PS теж попадав на гроші на ОЛХдля себе зробив такі висновки1) ціна товану не підозріла (якщо нижча 15-20% від подібних або й ще більше) - дзвіночок! Продавець може плести всякі байки типу купив, не викорстовував, зараз маю щось інше, новіше і тд і тп.2) під час спілкування продавець не наполягає на переказі на карту банку,якщо наполягає причому досить жваво - дзвіночок!3) в інтернеті є чорні списки кидал і мошенніків - варто там їх пошукати (я свого знайшов, але нажаль пост-фактумцей список не повний, лише мій житєєвий досвід.Підтримка ОЛХ вам нічим не поможе. пошлють в банк чи в кіберполіціюЯ не жартую +50грн !

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Повідомлень: 2495 З нами з: 01.06.14 Подякував: 168 раз. Подякували: 70 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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