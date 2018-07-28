Я тоже "купил" телефон.
Сейчас нарыл точно такой же клон:
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 28 лип, 2018 16:07
boloqaz Где же вы были пару дней назад...
Я тоже "купил" телефон.
Сейчас нарыл точно такой же клон:
Додано: Суб 28 лип, 2018 16:11
boloqaz Кстати,именно этот телефон я и "купил".
Кто-то писал заявление? Есть ли коллективное заявление? Может, есть его номер? Завтра иду писать.
Мой номер для связи: 096 724 98 84
Додано: Суб 28 лип, 2018 18:15
Іноді замовляю певні покупки через ОЛХ.
Так от - дивіться на дату реєстрації людини.
Якщо людина зареєстрована вже давно,більше 3 років назад,то ризик потрапити на злочинців,практично мінімальний.
ну і порада - купувати товар тільки накладеним платежем,без передплати.
Додано: Суб 28 лип, 2018 18:43
Re: Мошенничество через OLX
це хороший критерій, так! але не 99% і навіть не 90% я б сказав -
на свої очі бачив площакди, де продають... старі ОЛХ аккаунти!
так що таке от.
PS теж попадав на гроші на ОЛХ
для себе зробив такі висновки
1) ціна товану не підозріла (якщо нижча 15-20% від подібних або й ще більше) - дзвіночок! Продавець може плести всякі байки типу купив, не викорстовував, зараз маю щось інше, новіше і тд і тп.
2) під час спілкування продавець не наполягає на переказі на карту банку,
якщо наполягає причому досить жваво - дзвіночок!
3) в інтернеті є чорні списки кидал і мошенніків - варто там їх пошукати (я свого знайшов, але нажаль пост-фактум )
цей список не повний, лише мій житєєвий досвід.
Підтримка ОЛХ вам нічим не поможе. пошлють в банк чи в кіберполіцію
Я не жартую
+50грн !
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Додано: Суб 28 лип, 2018 19:26
Re: Мошенничество через OLX
Чаще всего через предоплату обманывают и ничего из товаров не отправляют.
Додано: Суб 28 лип, 2018 23:47
Покупайте только наложенным, через Укрпочту пересылка будет дешевле в 2 раза, если посылка не тяжёлая, а ехать будет всего на пару дней дольше чем НП. Просите оформить через ОЛХ доставку, если продавец откажется, уже тоже звоночек. Предоплату больше чем на 50 грн. не делайте, если продавец хочет больше, откажитесь. Сейчас Укрпочта тоже принимает посылки с оплатой за доставку при получении, и СМС приходит.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
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