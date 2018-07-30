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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:17

tea
взял за основу последнее ваше сообщение, которое было, как мне показалось, резюмирующим и перенёс его сюда.
или ваше болезненное самолюбие требует переноса сюда всей переписки?
тогда занимайтесь этим сами.
что хотел я сказал.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:09

Re: Форумчани року 2018

медальками балуетесь :-)
ну чисто дети
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:12

Stringer, точно і не кажіть... ) :wink:


З пов.Ірина
Ірина_
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