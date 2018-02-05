"Домашняя солнечная электростанция".

Додано: Суб 03 лют, 2018 18:48

Puente написав: . В системі зі статті немає аккумуляторів - тобто при відсутності електрики та сонця - електрики таки не буде взагалі . Тобто якщо на автономність ще розраховувати - то вартість і строк окупності виросте ... . В системі зі статті немає аккумуляторів - тобто при відсутності електрики та сонця - електрики таки не буде взагалі . Тобто якщо на автономність ще розраховувати - то вартість і строк окупності виросте ...

А дорого... если надо не автономность а окупаемость то только сетевая станция...АКБ они имеют 500-1000 циклов заряд/разряд.. зависимости от глубины разряда.. через 2-3 года выкинете и поставите новые.. а это деньги..100Ватт панелька (за 2500 -2700 грн штука) летом в солнечный день до 1кВт может выдать за день в месяц до 25-30Квт.. Вот и сравните с платежкой своей за свет сколько % экономия.. 30кВт *1,7 грн = 21 грн/месяц 2500 грн стоимость /51 = 50 месяцев или 4 года.. по факту зимой сейчас у меня панель почти ничего почти не дает так что смело * 2 = 8 лет панель окупаемость.. + тысячи 3 сам грид - инвертор .. 10-12 лет при нынешней цене... но цена за это время точно вырастет так что окупите немного быстрее.. срок работы панели 25 лет...А вот с АКБ в системе не окупите никогда ибо АКБ тут дорогой расходник ... зато автономность будет).PS Для меня например важно даже не это а то что в розетке постоянно не 220 а 180 -/+ было.. а это портило компрессор холодильника.. он еле запускался с натугой так.. а как подключил панель через грид - инвертор то напряжение на 220 выровнялось... видимо панель "долила" в сеть напряжение которого не хватало в линии.. хотя ночью все по старому((