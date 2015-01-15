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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:56

здобули

Українка намагалася незаконно ввезти в країну 293 кг кишкової оболонки та сала.

Про це повідомила прес-служба Галицької митниці Держмитслужби України.

Вчора, 16 січня, у пункті пропуску Краковець-Корчова на в'їзді в Україну з Польщі митники затримали українку, яка перевозила контрабанду у авто WV Passat

https://varianty.lviv.ua/69322-u-krakov ... ramiv-sala

зі. це кінець, вже сало з поляндіі пруть.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:01

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Востаннє редагувалось jump в П'ят 17 січ, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:28

  change_pm написав:Українка намагалася незаконно ввезти в країну 293 кг кишкової оболонки та сала.

Про це повідомила прес-служба Галицької митниці Держмитслужби України.

Вчора, 16 січня, у пункті пропуску Краковець-Корчова на в'їзді в Україну з Польщі митники затримали українку, яка перевозила контрабанду у авто WV Passat

https://varianty.lviv.ua/69322-u-krakov ... ramiv-sala

зі. це кінець, вже сало з поляндіі пруть.

Я крайній раз , як з поляндії їхав, всього продуктів привіз на 1200зл, тільки молока упаковку взяв, бо по 2,4зл за літр.То десь два тиждня тому.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:42

Бідолашне місто:(

Львів посів перше місце в Україні за кількістю новобудов у 2019 році

Державний веб-портал відкритих даних оприлюднив інформацію Єдиного реєстру документів

В Україні вперше офіційно оприлюднили дані, які дозволяють порахувати кількість збудованих багатоповерхівок площею від 1000 кв. м та проаналізували стан будівництва в регіонах. Єдиний державний веб-портал відкритих даних оприлюднив дані Єдиного реєстру документів. Згідно з ними, Львів посідає перше місце в Україні за кількістю новобудов у 2019 році. Так, минулоріч у місті з’явилось 95 будинків площею понад 1 млн м2.

Фахівці наразі не зіставляли кількість збудованих метрів із масштабністю міст, де будують. Хоча таке порівняння дозволило б краще зрозуміти масштаби будівництва у тому чи іншому місті. Адже, до прикладу, містечко Ірпінь під Києвом за площею значно менше за Львів, але за темпами будівництва наздоганяє його.

«Львів не перший рік у лідерах із будівництва багатоквартирного житла. Ми в ТОП-5 ще з 2015 року.

Тим часом Львів займає провідні позиції й у інших категоріях, зокрема:

За площею новостворених багатоквартирних будинків:

Київ — більше 2 100 000 кв. м;
Київська область — більше 1 800 000 кв. м;
Львів — понад 1 100 000 кв. м;
Одеса — понад 950 000 кв. м;
Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв.м.

За кількістю новобудов, що мають понад 17 поверхів:

Київ — 30 будинків площею трохи більше 1 500 000 кв. м;
Одеса — 16 будинків площею практично 800 000 кв. м;
Київська область — 19 будинків площею трохи більше 400 000 кв. м;
Одеська область — 4 будинки площею трохи більше 200 000 кв. м;
Львів — 4 будинки площею трохи більше 110 000 кв. м;
Харків — 2 будинки площею практично 60 000 кв. м;
Дніпро — 1 будинок площею більше 20 000 кв .м.

За площею нових багатоквартирних будинків:

Київ — більше 2 100 000 кв. м;
Київська область — більше 1 800 000 кв. м;
Львів — більше 1 100 000 кв. м;
Одеса — більше 950 000 кв. м;
Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв .м.

До слова, у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року по всій території України було введено в експлуатацію 775 багатоквартирних житлових будинків загальною площею понад 11 млн кв. м.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:26

  jump написав: але без садочка, це уже 3-й за ліком садочок, який би мав бути там збудований 8)

Садочок там точно буде, але як і школа(стіни якої майже вже закінчили) скоріш приватний...
bureau
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:59

Є такий собі львівський забудовник Ростислав Мельник. Засновник будівельної компанії РІЕЛ та син львівського ексрегіонала.

https://stopcor.org/kerivnitstvo-dabi-v ... stolitsyu/

Хто в курсі ,той знає про що ця стаття :D
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 00:47

Подивимося як європейці живуть... :P https://varlamov.ru/3654966.html?utm_re ... yandex.com
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 06:58

  Козак-характерник написав:Подивимося як європейці живуть... :P https://varlamov.ru/3654966.html?utm_re ... yandex.com

Цікаво , яка там вартість метра?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 07:05

  Bolt написав:
  Козак-характерник написав:Подивимося як європейці живуть... :P https://varlamov.ru/3654966.html?utm_re ... yandex.com

Цікаво , яка там вартість метра?

Сейчас в районе Зеештадт сдано около 2900 квартир, идёт вторая стадия застройки. Цены в готовых домах начинаются примерно с 200 000 евро (14,3 млн рублей) за очень маленькую двушку (35 кв. метров). Более просторное жильё (двушка или трёшка от 55 кв. метров) стоит от 260 000 евро (18,5 млн рублей) в зависимости от проекта.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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