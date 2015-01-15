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Львів посів перше місце в Україні за кількістю новобудов у 2019 році
Державний веб-портал відкритих даних оприлюднив інформацію Єдиного реєстру документів
В Україні вперше офіційно оприлюднили дані, які дозволяють порахувати кількість збудованих багатоповерхівок площею від 1000 кв. м та проаналізували стан будівництва в регіонах. Єдиний державний веб-портал відкритих даних оприлюднив дані Єдиного реєстру документів. Згідно з ними, Львів посідає перше місце в Україні за кількістю новобудов у 2019 році. Так, минулоріч у місті з’явилось 95 будинків площею понад 1 млн м2.
Фахівці наразі не зіставляли кількість збудованих метрів із масштабністю міст, де будують. Хоча таке порівняння дозволило б краще зрозуміти масштаби будівництва у тому чи іншому місті. Адже, до прикладу, містечко Ірпінь під Києвом за площею значно менше за Львів, але за темпами будівництва наздоганяє його.
«Львів не перший рік у лідерах із будівництва багатоквартирного житла. Ми в ТОП-5 ще з 2015 року.
Тим часом Львів займає провідні позиції й у інших категоріях, зокрема:
За площею новостворених багатоквартирних будинків:
Київ — більше 2 100 000 кв. м; Київська область — більше 1 800 000 кв. м; Львів — понад 1 100 000 кв. м; Одеса — понад 950 000 кв. м; Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв.м.
За кількістю новобудов, що мають понад 17 поверхів:
Київ — 30 будинків площею трохи більше 1 500 000 кв. м; Одеса — 16 будинків площею практично 800 000 кв. м; Київська область — 19 будинків площею трохи більше 400 000 кв. м; Одеська область — 4 будинки площею трохи більше 200 000 кв. м; Львів — 4 будинки площею трохи більше 110 000 кв. м; Харків — 2 будинки площею практично 60 000 кв. м; Дніпро — 1 будинок площею більше 20 000 кв .м.
За площею нових багатоквартирних будинків:
Київ — більше 2 100 000 кв. м; Київська область — більше 1 800 000 кв. м; Львів — більше 1 100 000 кв. м; Одеса — більше 950 000 кв. м; Одеська область — 38 будинків площею практично 800 000 кв .м.
До слова, у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року по всій території України було введено в експлуатацію 775 багатоквартирних житлових будинків загальною площею понад 11 млн кв. м.
Сейчас в районе Зеештадт сдано около 2900 квартир, идёт вторая стадия застройки. Цены в готовых домах начинаются примерно с 200 000 евро (14,3 млн рублей) за очень маленькую двушку (35 кв. метров). Более просторное жильё (двушка или трёшка от 55 кв. метров) стоит от 260 000 евро (18,5 млн рублей) в зависимости от проекта.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.