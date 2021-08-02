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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1051105210531054
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:10

Чомусь я був впевнений, що ціни на нерухомість у Львові зросли та зростають...
Але не все так просто. Сьогодні поздоровляв із Медовим спасом приятеля - живе в "Царському селі" під Львовом - "(видалено з питань безпеки)" - вже не перший рік продає маєток - земля 40 соток - точніше не "земля", а доглянутий сад з дивними рослинами, скульптурами та фонтаном - будинок в 3 поверхи...
На території ще й гостьовий будинок в 2 поверхи...
Почав продавати десь років 8 тому за 600 000 доларів.
Давали 340 - не віддав.
Тепер продає за 340 000 - і приїхав Покупець - походив, подивися, помацав та сказав, що дає 170 000...
Продавець сказав: "Щось ви пане, здуріли: у вас автівка коштує 140 000 доларів, а за маєток даєте 170... Таке не піде... Справи не буде..."
Сумний був дуже Продавець...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 01 сер, 2025 22:54, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Возвращайся "Семёныч" на батькивщыну
Будешь главным консервным(-аторным) начальником
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:37

Учень Шмуеля Каменецького вже свої поради киянам роздав.
Тепер вже доповз і до «львівської» гілки… зараз буде розказувати львівʼянам про «Чечеловку». Киянам вже всі вуха прожужжав…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 08:41

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Ну там не очень заробитчане живут. Напротив Вилиджмаркета, насколько знаю, прокурор районный живёт, чуть ниже рядом с ним ассенизатор, но продал машину и свалил в Польшу ещё до Ковида.
Bolt
 
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