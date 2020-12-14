RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 15:54

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Як заощадити на ремонті квартири без втрати якості. Частина 1
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5002
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:13

Все просто!©

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Як заощадити на ремонті квартири без втрати якості. Частина 1

Як заощадити на ремонті?

Якщо це новобуд і для здачі в оренду, то - не робити стяжку :mrgreen: + фарба і волохатий валік у поміч! :mrgreen:

І все буде добре!© :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8271
З нами з: 18.03.21
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 12:50

  Успіх написав: Цікаво.
Дякую за пояснення.

Я думав, що будь-яких майстрів зараз багато "вдома сидять без роботи", бо новобуди позаморожували, відповідно - менше ремонтів роблять...
+ ціни на будматеріали не дешеві...

Зараз класична ситуація - Дівчина приїхала на заробітки в Київ, щоб годувати своїх батька та брата які вже півтора роки не виходять з хати в сели чи райцентрі.
  Успіх написав:
Хоча, в кого син/брат/чоловік військовий в зоні БД, то мабуть, якраз і вони ЦА замовники ремонтів :mrgreen:

Так, і таких чимало. Саме вони підняли ціни на ремонти в космос.
З комерційної точки зору робити ремонти по ціх цінах недоцільно.
UA
 
Повідомлень: 9494
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 12:55

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Як заощадити на ремонті квартири без втрати якості. Частина 1

Нотатки шизофреника. Частина 1
UA
 
Повідомлень: 9494
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 13:02

  UA написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Як заощадити на ремонті квартири без втрати якості. Частина 1

Нотатки шизофреника. Частина 1

Ну не можна ж так. А може то дитина модератора робила пробу пера?)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 13:13

  gonchik74 написав:
  UA написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення

Як заощадити на ремонті квартири без втрати якості. Частина 1

Нотатки шизофреника. Частина 1

Ну не можна ж так. А може то дитина модератора робила пробу пера?)

Напевно ))
В мене квартиранти які купили власну квартиру та надивилися на Ютубі такого матеріалу
Результат
Планували зробити за 3 місяці, робили 11 місяців
По бюджету різниця з реальностью вийшла в 4 рази
Зараз перероблюють косяки.
UA
 
Повідомлень: 9494
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1881 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 01:18

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Статью писал журналист, на секундочку. Здесь вам не тут. Хихоньки оставьте вашей хахоньке

А тырсу можно добавлять)) в бетон, чтобы прочнее был
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5237
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:23

  Бетон написав:Статью писал журналист, на секундочку. Здесь вам не тут. Хихоньки оставьте вашей хахоньке

А тырсу можно добавлять)) в бетон, чтобы прочнее был

Можно и нужно
Чтоб потом он, арболит этот, горел прекрасно.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5174
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 66676869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1045, 1046, 1047
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10461 6502578
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 чер, 2025 12:17
Bolt
Вартість будівельних матеріалів, ремонт 1 ... 45, 46, 47
kipa192 » Суб 23 кві, 2022 14:11
465 144757
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 10:05
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 69306
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8914)
23.06.2025 15:04
Таскомбанк (4177)
23.06.2025 14:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.