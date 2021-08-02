Школа - будується!
Теж з 2018 року?
Додано: Чет 28 сер, 2025 09:43
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Додано: П'ят 29 сер, 2025 04:25
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
що краще брати під здачу в оренду - новобуд по 1000 дол на етапі котловану і чекати рік-два чи вже зараз на вторинці з ремонтом? який район Львова краще підходить для здачі в оренду?
