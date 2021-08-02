Додано: П'ят 29 сер, 2025 12:52

На паралельній до Вас вулиці - Наукова - приятель мав 1к квартиру - спадщина від мами, яка переїхала в Італію (вийшла там заміж та у Львові ніколи не буває - не була за останні 25 років).

Собі він купив 2-к квартиру і там жив - а те, що від мами здавалося в оренду років 25 (!) чи навіть 30 (!) підряд...

То я порадив приятелю продати ще років 5 тому - йому тоді давали 25 000 доларів.

Казав, що квартиранти убили її в смерть. Просто зайти гидко вже було...

Вимагала вже суттєвого ремонту...



Виручені гроші вдало вклав в приватний 2-о поверховий будинок в районі "Рясне-Руське".

Я був у шоці від того, що міг за польським проєктом побудувати молодий хлопець/чоловік - "круто" - то не те слово.

Але він там контролював особисто та цілодобово кожен шуруп як закручують та кожний мішок цементу.

Хвалився, що майстри виставили йому рахунок за дах - він особисто рулеткою та штангенциркулем все перевіряв - та виявив дуже суттєву розбіжність.

Хлопці не на того напали...

Цей - справжній вуйко-западенець в хорошому смислі, дарма що молодий - десь 40 років...

Заплатив тільки за факт виконаних робіт... Погодилися бо він все довів особисто.

На ділянці в 10 соток було від природи 5 дерев - сосна - йому вдалося 4 зберегти - тепер окраса ділянки з неймовірно якісним газоном.

Ну а свою 2к тепер здає... Я не питав за яку ціну...



P.S. Хлопець виріс без батька (той загинув на залізниці ще в кінці 20-го сторіччя) і фактично без мами (бо та вже років 25 чи 30 в Італії). Пишаюся: я ще в 1999 році порадив, до якого університету вступити та яку спеціальність обрати. Спеціальність звучала як "ніяка", наче й не престижна, але виявилася дуже "яка": весь час за тією спеціальністю і працював: "Транспортні системи".

Тобто логістика... Ну і ще є мізки в голові... попав в непогану групу студентів, непогану компанію, ще студентом купив собі перше авто... б/в Daewoo Nexia... продав потім та купив новий Хюндай Туксон... через 5 років (коли виплатив кредит від якого дуже плювався) і той продав... потім Рено Меган Універсал... і той вже продано давно... Зараз не буду казати яке авто....

Не маю права розказувати, чим зараз займається.

Є, точно є на світі і в Україні роботящі та розумні люди...



P.P.S. Вчора дзвонила подруга жінки: нарешті відгукнувся син: вже 10 днів "на передку".

А то був "пропав" - не відгукувався. Це вже другий його рейд "на передок" - в першому був на передовій більше 3-х місяців.