"Найбільший виклик для системи водопостачання Львова за десятиліття Львівводоканал зіткнувся з безпрецедентною ситуацією — повторні пошкодження на магістральному водогоні в районі Домажиру не дозволяють стабілізувати подачу води до західної частини міста. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб бодай частково подати воду людям — хоча б до перших поверхів. Просимо вибачення за тривалі незручності та щиро дякуємо всім, хто з розумінням і підтримкою переживає цю ситуацію разом із нами!"
До бомбардувань і блекаутів тільки відсутності води не вистачало ( пишуть в інших джерелах про 50 тисяч жителів ). І як завжди постраждали самі бідні верстви населення міста Львова ( якщо його можна там так назвати)) від Рясне до Левандівки. Що чувати про Успіха "квіточку"? Вже здали чи досі обіцяють у 2026-30?)
2XL написав:Підкажіть, при купівлі нерухомості хочу принести гроші в касу і сплатити згідно реквізитів договору. Питання: чи є обмеження по сумі і кількості? Чи краще через декілька банків сплачувати, щоб не було питань? І ще, чи додасться сума платежу до ліміту внесення на рахунки?
Панове можливо підкажуть краще, але будь-які операції за добу на суму вищу за 399 999 гривень підлягають Фінансовому моніторингу - до вас майже миттєво виникнуть запитання від банку «Звідки гроші?». Будете довго пояснювати з наданням документів. За моїм досвідом: не більше 399 999 гривень (краще менш підозрілі суми в 390 500 або 395 800 гривень) на добу. Банк може бути один і той самий.
Вісті з полів. Двушка біля Океану перездана на рік по 10.Попережній орендар з"їхав після п"ти років, на прощання підігнав нового орендаря. Так, що обійшлось без ригів і ОЛХ. Думаю можна би 12 просити. Але ніби пацан культурний заселився, а ми не крохобори. Фітнестренер робить в Гарденсі. Дивно, міг би в Місті Трав, щось орендувати, там 100 м по прямій. 😎
Це для планування витрат в наш важкий час в галузі перетворення квартири в новобудові в квартиру, яку можна здавати в оренду. Вихідні дані: - трикімнатний "бабушатник" в дуже дуже віддаленому спальному районі одного обласного центра; - будинок орієнтовно 1972-1979 років; - останні років 5 або 10 квартира була порожня - після того, як відійшли у засвіти батьки сучасного власника. - щоби ви знали стан будинка - цитати вчорашнього дня: "Сусід над квартирою розпочав ремонт. Учора розбивав перегородки та підлоги. Гуркіт страшний. Плити перекриття з опиранням по периметру на відстань всього до 160 мм. Як би не пробили. Колишня колега найняла раніше будівельну фірму. Так вони сусідам знизу попробивали стелі. Довго судилася. Одні збитки мала..." - відбулася повна заміна електрики сантехніки, вікон та дверей. Стяжка на підлозі. Здається лінолеум.
Не менше 1/2 частини будівельних робіт виконував сам або із сином. Кахлі використовував або із власного складу в гаражі або найдешевший з Епіцентру.
Ремонт майже закінчив. Ремонт під орендарів. Ще купа дріб'язку типу штор, гардин тощо. Меблі та холодильник завіз старі - але цілі, "радянських часів" - це його трохи засмучує. Але економив на всьому, що можна. В тому дуже дуже віддаленому районі не варто сподіватися на "дорогого" орендаря.
Так ось станом на 06 грудня 2025 року всі витрати склали орієнтовно 250 000 гривень. - А что так можно было? (с) - Можна!
P.S. Ніколи нічого нікому він не здавав. Все це робив тільки тому, що квартира реально "загиналася", пропадала та треба було щось робити. Сусіда продав таку саму 3-к за 37 000 доларів та перехрестився. Досвіду=0. Кого знайде - та на яку ціну - напишу - самому цікаво. Здається орієнтир цін там в діапазоні 12 000....15 000 гривень.
В чому суть приховувати в якому саме обласному центрі?!
