Інвестиції в нерухомість Великої Британіі.



Почитаємо свіжий допис Міністра закордонних справ України Andrij Sybiha, з яким я особисто зустрічався декілька разів з питань життя нашої діаспори:

«Для мене принципово важливо, щоб українці за кордоном відчували, що держава поруч й готова допомогти у разі кризових ситуацій.

Через російську війну понад вісім мільйонів українців перебувають за межами України. Але де би не були наші громадяни, вони залишаються невід’ємною частиною нашого великого народу та мають зберігати звʼязки зі своєю державою. І моє завдання як міністра - зробити все, щоб наші люди відчували належну підтримку, захист і турботу.”



Це я до того, що можна лаятися або когось в чомусь звинувачувати, але реальність є реальністю: за кордоном опинилися мільйони українців, яким треба жити та виховувати дітей.



Три родини з моїх приятелів мешкають у Великій Британії.

Найбільш цікавою є ситуація з купівлею власного будинка. В кредит.



Вихідні дані:

- родина складається з батька та матері, які донедавна мешкали в Україні, та їх дітей - подружжя, яке перед війною отримали роботу в Польщі а досить престижній компанії, яка має філії в інших європейських країнах.

[Примітка: це те, про що я неодноразово писав на гілці «Еміграція, заробітчанство»: освіта дітей за кордоном набагато коштовніша, ніж володіння 3-к бабушатником біля метро «Лісова» в Києві, або метро «Вокзальна» в Дніпрі, або метро «Наукова» Харкова… можна скільки завгодно тішити себе володінням чудової квартири під квартирантів на вулиці «40-річчя Радянської України» в Запоріжжі, де на сьогодні за 2-к «сталінку» платять аж 4 500 гривень на місяць, але правда є зовсім іншою…]



- так ось гарна освіта поруч з гарною професією дали можливість молодому подружжю отримати роботу в Польщі - підкреслюю: до початку жахливої війни. І робота не на будівництві або на збиранні суниці. «Білі комірці».



- Переїзд у Велику Британію відбувся на правах релокації з одного офісу однієї фірми в інший офіс тієї ж фірми. Але на правах звичайних українських біженців, які отримали такий самий захист, як в сотня тисяч українців у Великій Британії.



- класика: жили в орендованому - як і багато багато інших українців по всьому світові.



- родина виявилася розділеною та на сімейній раді прийняли стратегічне рішення обʼєднати статки батьків із стабільним майбутнім дітей.



- для цього батьки - дуже й не хотіли - але продали мрію свого життя - побудовану на березі Дніпра хату. Хата непогана. Там опалення на дровах котел або електрика. Генератор стоїть. Локація супер: 30 хвилин і ти в центрі! Якість добра. Класний будинок на три спальні. Сауна повноцінна, гараж. Продали за (видалено) повноцінних українських гидомирно-зелених доларів. Сума мені є відомою, але вказувати не буду, бо це в умовах дійсності досить невелика сума, гадаю до війни продали б вдвічі дорожче. А може і втричі… точна цифра однаково ніяк не допоможе читачеві. Самі власники говорять, що продали дешево…



- на момент продажу молодята вже засвоїлися у Великій Британії: обидва вже мали сталу роботу.

Забрали батьків до себе. З точки зору економіки все вірно: поєднали ЗДОРОВИЙ глузд із статками батьків.



- вирішили не годувати «чужого дядю» та взяти приватний будинок в іпотеку.



- довго шукали локацію та сам будинок. Слухали поради наших українців. Вирішили не шукати щось на вул. Банківська, або вул. Інститутська - ой - я помилився. Вирішили не шукати щось на Бейкер-стріт, 10. Бути скромними. Це в Україні люблять понти, дорогі ресторани та відпочинок під час війни в Буковелі з танцями, гиканʼєм, криками та пірнанням в басейн в Аквапарку Буковеля.

Ні, за кордоном люди живуть досить скромно та точно прагматично: це нове селище. Таких довкола озер багато. Зростають поселення як гриби. З Лондона багато їдуть до (назву населеного пункту видалено). Особливо пенсіонерів. Продають у Лондоні за мільйон та купують за 250-350 тисяч. До Лондона поїздом менше 1 години. І це прямо до центру. На машині не доїхати за такий час: близько трьох годин.



- так ось будинок НОВИЙ ринковою ціною в 300 000 британських фунтів. Перший внесок зробили за рахунок батьків - в діло пішли гроші від проданої хати.



- іпотека на 20 років під 4% річних.



- саме цікаве про сам будинок. Я в певному смислі в тому хоч і маленький, але фахівець: що здивувало, так то якості будинка у Великій Британії. Виявилося, те саме, про що роками обговорюють на цьому форумі (інша гілка) любителі мешкати в залізобетонних паралелепіпедах з «модніми МОПамі» в Україні: на їх думку сотні мільйонів (!) людей та сотні мільйонів (!) будинків за кордоном побудовані з «гімна та палок». Угу… знаємо ми якість та довготривалість всіх тих залізобетонних паралелепіпедів…



[Примітка: сам я народився та виріс в приватному будинку, який звели за свої гроші та своїм горбом мої батьки, і він з шлакоблоку та всередині додатково червона цегла - і зараз я живу у власному будинку, побудованому із керамічних блоків червоного кольору, та стіни всередині та зовні оштукатурені. Але я поважаю і вибір сотень мільйонів людей в Європі та в США: вони будують так, як будували їх батьки і 200 років тому, і стоять ті будинки і 100, і 200 років цілими….]



Так ось будинки - побудовані так:

Дерево. Брус. Фанера. Але зовні виглядає як камʼяна будівля. Будинок досить скромний, хоча і два поверхи.

Дах: черепиця керамічна. Плоска («плоская по внешней поверхности»). Виглядає трохи незвично саме тому, що плоска.

На вулиці неймовірно чисто. Враження що все ж стерильним.

Мабуть, буду закінчувати словами мого приятеля - він досить відомий український архітектор, який на днях мацав особисто той будинок:

«… це точно! Все вилизано! Урн для сміття немає. Але й сміття ніде немає. Виховання. Усі дуже якісно будують…»



Хм… Виховання…

Виховання… І не хотів, але згадав знаменитий вислів професора Преображенського… про «рАзруху в головах»… тут і по цій гілці - і по інших - вештаються такі: з «рАзрухой в головах»…



P.S. Вкрай важлива інформація: за словами моїх респондентів тільки українцям дозволено купувати нерухомість у Великій Британії. У цих нових власників статус звичайних біженців. Не будуть платити - нерухомість відберуть.