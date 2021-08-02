RSS
  #
Додано: Суб 03 січ, 2026 08:23

  Hotab написав:Якщо є що банку надати, краще надати і не хвилюватись. Кредобанк прийняв 30к дол в касу (на свій рахунок) і поки касир рахувала, фінмон банку вже заапрувив.


2022. В мене забудовник прийняв 40 000 євро готівкою в Вінниці.
1
Додано: Суб 03 січ, 2026 16:18

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Якщо є що банку надати, краще надати і не хвилюватись. Кредобанк прийняв 30к дол в касу (на свій рахунок) і поки касир рахувала, фінмон банку вже заапрувив.


2022. В мене забудовник прийняв 40 000 євро готівкою в Вінниці.

Забудовники завжди брали і беруть) В Україні. В Європі , яка вже ЄС , або має дорожню карту до ЄС - вже ні. Албанія наче ще можна.
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:35

Хомякоид
Хороший забудовник))
Додано: Суб 31 січ, 2026 06:59

Ремонт квартир у Львові: січень 2026.

Поздоровляв з Днем народження пана Андрія - реально адекватний виконроб, який займається ремонтами квартир в новобудовах не менше 10 років.
Спитав його про витрати нових власників на перетворення залізобетонних паралелепіпедів, обмежених зверху та знизу плитами, а по боках чимось, що може нагадувати цеглу - в квартиру.
Не все сказав, професійні секрети - та і я не все випитував, але основне:
- закінчили якраз ремонт в 1-к квартирі. Робота обійшлася замовнику в 400 000 гривень. Тільки робота. Додав, що щоби оселитися, витрати замовника мабуть будуть іще 20 000 гривень (типу «є деякі дрібнички).
Про вартість матеріалів відмовився взагалі говорити, бо основні закупи робив замовник.
- він обмінювався інформацією з іншим виконробом, той сказав, що ремонт «під ключ» з меблями середньої вартості («без излишеств» та позолоти) - все про все - 1-к квартира - обійшлося в 25 000$.
- Ринкову ціну готової 1-к квартири у Львові він оцінив в 100 000$.

Надаю шановному панству чисто для інформації.
