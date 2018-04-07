О войне ...

нынешний конфликт - это УТРАТА ВЛИЯНИЯ . Влияние бывает культурным , экономическим , силовым .
Преимущество во влиянии имеет тот чья это территория в настоящий момент . Потому что он распространяет власть на территории . Он устанавливает законы , создает структуры принуждения .
В нашем случае произошло частичная утрата влияния . Если бы не страна агрессор - его бы восстановили . Но так как россияне этого долго ждали зная как у нас ведут дела - то когда оно сравнялось 50/50 , даже 60/40 ( 40 в пользу РФ ) , то они этим воспользовались .
К текущему моменту Украина поступила тупейшим способом , благодаря одноклеточным , она сама отказалась от экономического влияния . Сама вырыла пропасть культурного влияния - там где надо понимать приоритеты , что важнее , одноклеточные
захотели перекрасить в свой цвет шапочек . что важнее - шаровары или целостность страны ? оказалось шаровары .
Ну а восстановление силового влияния невозможно благодаря стране агрессору .
ВСЕ . Конфликт будет вечным . Как в ПМР . Россию это устраивает . Сладкого и К - однозначно - нет избирателей против , рубают бабло . Одноклеточных тоже устраивает - у них есть смысл "борьбы" ... Там смысл в процессе . Главное назначить с кем бороться ...
Я вижу только отдельные ростки понимания сути конфликта у наших властей . Иногда говорят , потом сами бояться сказанного .