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О войне ...

О войне ...
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 15:34

О войне ...

нынешний конфликт - это УТРАТА ВЛИЯНИЯ . Влияние бывает культурным , экономическим , силовым .

Преимущество во влиянии имеет тот чья это территория в настоящий момент . Потому что он распространяет власть на территории . Он устанавливает законы , создает структуры принуждения .

В нашем случае произошло частичная утрата влияния . Если бы не страна агрессор - его бы восстановили . Но так как россияне этого долго ждали зная как у нас ведут дела - то когда оно сравнялось 50/50 , даже 60/40 ( 40 в пользу РФ ) , то они этим воспользовались .

К текущему моменту Украина поступила тупейшим способом , благодаря одноклеточным , она сама отказалась от экономического влияния . Сама вырыла пропасть культурного влияния - там где надо понимать приоритеты , что важнее , одноклеточные
захотели перекрасить в свой цвет шапочек . что важнее - шаровары или целостность страны ? оказалось шаровары .

Ну а восстановление силового влияния невозможно благодаря стране агрессору .

ВСЕ . Конфликт будет вечным . Как в ПМР . Россию это устраивает . Сладкого и К - однозначно - нет избирателей против , рубают бабло . Одноклеточных тоже устраивает - у них есть смысл "борьбы" ... Там смысл в процессе . Главное назначить с кем бороться ...
Я вижу только отдельные ростки понимания сути конфликта у наших властей . Иногда говорят , потом сами бояться сказанного .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 18:12

На счет потери влияния соглашусь...в 2014 году Россия потеряв влияние на Украину попыталась его восстановить силовым путем...насколько "Шмогла" востановила откусив Крым и Донбасс и теперь она - Россия там устанавливает законы , создает структуры принуждения. Среднестатистический житель Донецка ну очень мало влияет и влиял на сохранение единства страны потому, обвинять кого то в том, что не нашел общего языка с этим самым дончанином и этим привел к потере территорий... не вижу смысла
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:20

  Pupsik написав:На счет потери влияния соглашусь...в 2014 году Россия потеряв влияние на Украину попыталась его восстановить силовым путем...насколько "Шмогла" востановила откусив Крым и Донбасс и теперь она - Россия там устанавливает законы , создает структуры принуждения. Среднестатистический житель Донецка ну очень мало влияет и влиял на сохранение единства страны потому, обвинять кого то в том, что не нашел общего языка с этим самым дончанином и этим привел к потере территорий... не вижу смысла


какая то нелепая попытка выкрутится .

да , россия утратила влияние на украину . она делала то что мы делаем со своими регионами - устраивала нам товарную блокаду , отключала газ , угрожала , принуждала .

но мы утратили влияние на собственные регионы . точно так же по сути .

это два различных процесса и объединяет их только механизмы .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:50

  alyak написав:какая то нелепая попытка выкрутится .

да , россия утратила влияние на украину . она делала то что мы делаем со своими регионами - устраивала нам товарную блокаду , отключала газ , угрожала , принуждала .

но мы утратили влияние на собственные регионы . точно так же по сути .

это два различных процесса и объединяет их только механизмы .


Не согласен я...суть сооовсем разная...
Ельцин думал, что избавившись от лишних нахлебников в виде союзных республик, Россия устремится ввысь - прямо в царствие небесное...потому быстренько и по доброй воле подписал бумаги с Кравчуком и Шушкевичем...

В случае с Донбассом и Крымом - открытая агрессия соседнего государства...то, что Украина потеряла территории...это ее беда, а не вина...как по мне...мы должны быть благодарны Богу и нашим Героям, что линия разграничения проходит по Кальмиусу, а не по Днепру...
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Pupsik
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