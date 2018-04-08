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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

Додано: Суб 20 січ, 2018 15:34 О войне ... нынешний конфликт - это УТРАТА ВЛИЯНИЯ . Влияние бывает культурным , экономическим , силовым .



Преимущество во влиянии имеет тот чья это территория в настоящий момент . Потому что он распространяет власть на территории . Он устанавливает законы , создает структуры принуждения .



В нашем случае произошло частичная утрата влияния . Если бы не страна агрессор - его бы восстановили . Но так как россияне этого долго ждали зная как у нас ведут дела - то когда оно сравнялось 50/50 , даже 60/40 ( 40 в пользу РФ ) , то они этим воспользовались .



К текущему моменту Украина поступила тупейшим способом , благодаря одноклеточным , она сама отказалась от экономического влияния . Сама вырыла пропасть культурного влияния - там где надо понимать приоритеты , что важнее , одноклеточные

захотели перекрасить в свой цвет шапочек . что важнее - шаровары или целостность страны ? оказалось шаровары .



Ну а восстановление силового влияния невозможно благодаря стране агрессору .



ВСЕ . Конфликт будет вечным . Как в ПМР . Россию это устраивает . Сладкого и К - однозначно - нет избирателей против , рубают бабло . Одноклеточных тоже устраивает - у них есть смысл "борьбы" ... Там смысл в процессе . Главное назначить с кем бороться ...

Я вижу только отдельные ростки понимания сути конфликта у наших властей . Иногда говорят , потом сами бояться сказанного . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2597 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 645 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 кві, 2018 18:12 На счет потери влияния соглашусь...в 2014 году Россия потеряв влияние на Украину попыталась его восстановить силовым путем...насколько "Шмогла" востановила откусив Крым и Донбасс и теперь она - Россия там устанавливает законы , создает структуры принуждения. Среднестатистический житель Донецка ну очень мало влияет и влиял на сохранение единства страны потому, обвинять кого то в том, что не нашел общего языка с этим самым дончанином и этим привел к потере территорий... не вижу смысла Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 2925 З нами з: 07.06.12 Подякував: 671 раз. Подякували: 681 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 кві, 2018 22:20 Pupsik написав: На счет потери влияния соглашусь...в 2014 году Россия потеряв влияние на Украину попыталась его восстановить силовым путем...насколько "Шмогла" востановила откусив Крым и Донбасс и теперь она - Россия там устанавливает законы , создает структуры принуждения. Среднестатистический житель Донецка ну очень мало влияет и влиял на сохранение единства страны потому, обвинять кого то в том, что не нашел общего языка с этим самым дончанином и этим привел к потере территорий... не вижу смысла На счет потери влияния соглашусь...в 2014 году Россия потеряв влияние на Украину попыталась его восстановить силовым путем...насколько "Шмогла" востановила откусив Крым и Донбасс и теперь она - Россия там устанавливает законы , создает структуры принуждения. Среднестатистический житель Донецка ну очень мало влияет и влиял на сохранение единства страны потому, обвинять кого то в том, что не нашел общего языка с этим самым дончанином и этим привел к потере территорий... не вижу смысла



какая то нелепая попытка выкрутится .



да , россия утратила влияние на украину . она делала то что мы делаем со своими регионами - устраивала нам товарную блокаду , отключала газ , угрожала , принуждала .



но мы утратили влияние на собственные регионы . точно так же по сути .



это два различных процесса и объединяет их только механизмы . какая то нелепая попытка выкрутится .да , россия утратила влияние на украину . она делала то что мы делаем со своими регионами - устраивала нам товарную блокаду , отключала газ , угрожала , принуждала .но мы утратили влияние на собственные регионы . точно так же по сути .это два различных процесса и объединяет их только механизмы . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2597 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 645 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 кві, 2018 22:50 alyak написав: какая то нелепая попытка выкрутится .



да , россия утратила влияние на украину . она делала то что мы делаем со своими регионами - устраивала нам товарную блокаду , отключала газ , угрожала , принуждала .



но мы утратили влияние на собственные регионы . точно так же по сути .



это два различных процесса и объединяет их только механизмы . какая то нелепая попытка выкрутится .да , россия утратила влияние на украину . она делала то что мы делаем со своими регионами - устраивала нам товарную блокаду , отключала газ , угрожала , принуждала .но мы утратили влияние на собственные регионы . точно так же по сути .это два различных процесса и объединяет их только механизмы .



Не согласен я...суть сооовсем разная...

Ельцин думал, что избавившись от лишних нахлебников в виде союзных республик, Россия устремится ввысь - прямо в царствие небесное...потому быстренько и по доброй воле подписал бумаги с Кравчуком и Шушкевичем...



В случае с Донбассом и Крымом - открытая агрессия соседнего государства...то, что Украина потеряла территории...это ее беда, а не вина...как по мне...мы должны быть благодарны Богу и нашим Героям, что линия разграничения проходит по Кальмиусу, а не по Днепру... Не согласен я...суть сооовсем разная...Ельцин думал, что избавившись от лишних нахлебников в виде союзных республик, Россия устремится ввысь - прямо в царствие небесное...потому быстренько и по доброй воле подписал бумаги с Кравчуком и Шушкевичем...В случае с Донбассом и Крымом - открытая агрессия соседнего государства...то, что Украина потеряла территории...это ее беда, а не вина...как по мне...мы должны быть благодарны Богу и нашим Героям, что линия разграничения проходит по Кальмиусу, а не по Днепру... Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 2925 З нами з: 07.06.12 Подякував: 671 раз. Подякували: 681 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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